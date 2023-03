Come trasformare una fotografia in un emoji

Gli emoji, quei simboli simili alle emoticon, nati in Giappone negli anni ’90, sono ormai utilizzati dalle chat alle e-mail, inseriti per comunicare il proprio stato d’animo. In ogni caso solo qualche volta hanno la capacità di esprimere i nostri stati d’animo, ecco perché a volte si preferisce propendere per un selfie. Da qui è nata l’idea di unire entrambe le possibilità, tramutando un proprio selfie in emoji e adoperandoli direttamente mediante la tastiera.

Inoltre grazie a dei particolari mezzi, potrete scegliere tra un’ampia gamma di espressioni, iniziando da una sola immagine. Successivamente troverete le diverse modalità in versione gratuita, per riuscire a far diventare le vostre fotografie dei divertenti e originali emoji, utilizzando dispositivi aventi come sistema operativo Android oppure iPhone.

La trasformazione delle foto in emoji tramite l'iPhone

Un iPhone vi permette di realizzare degli sticker con le vostre sembianze, definite come Memoji. Il sistema ricevente non le legge tramite l’Unicode, pertanto non si definiscono come emoji bensì come degli adesivi ricevuti nella forma di un’immagine.

Un’altra opportunità in questo caso è quella di creare degli Animoji, che imitano le vostre espressioni utilizzando il vostro timbro vocale; ecco la procedura da seguire:

Una volta aperta l’ app Messaggi del proprio sistema, andate sulla voce Scrivi , in modo da far apparire la tastiera tramite il campo di testo .

del proprio sistema, andate sulla voce , in modo da far apparire la tastiera tramite il . Cliccate sul pulsante Memoji e scegliete la Nuova Memoji , personalizzandola come preferite.

e scegliete la , personalizzandola come preferite. Toccate Fine e il gioco è fatto!

Adesso avrete modo di inviare le vostre emoji mediante messaggi, applicazioni compatibili e mail ai vostri contatti. Aprendo Messaggi, potrete scegliere sulla tastiera se cliccare su Memoji o su Adesivi Memoji.

In più sui dispositivi compatibili, avete anche modo di realizzare degli Animoji. Andando su Messaggi e sulla creazione di una nuova conversazione, potrete scegliere una Memoji tramite la tastiera. Cliccando sul tasto rosso rotondo posto in basso a destra, potrete registrare la vostra voce. A quel punto l’Animoji andrà a mimare la vostra espressività e allo stesso tempo parlerà con la vostra voce. Toccando il tasto rosso quadrato potrete inviare il messaggio.

Infine per realizzare degli adesivi con le vostre foto, potrete servirvi della funzionalità che attua l’operazione di scontornare le immagini.

Cambiare le foto in emoji con Android

Con un dispositivo Samsung Galaxy S partendo dalla Serie S9, tramite lo Spazio Ar e poi la Fotocamera Ar, potrete scattare o selezionare una foto. Scaricare poi AR Emoji Editor e fare la personalizzazione dell’adesivo.



Per l’aggiunta di espressioni ci si può servire dei pacchetti appositi di adesivi, attraverso l’installazione di AR Emoji Sticker. Dopo aver concesso i permessi, cliccando su Crea adesivi personalizzati potrete procedere con la scelta dei pacchetti da scaricare. Aggiungendo alla Galleria ogni adesivo scelto, potrete ritrovarlo disponibile nel vostro cellulare.

Quali applicazioni utilizzare per cambiare una foto in emoji

Quando non si ha la possibilità di usare un iPhone oppure uno smartphone Samsung, allora si può optare per app gratis presenti su App Store e Play Store.

Snapchat propone l’applicazione Bitmoji che tramuta un selfie in un adesivo, da condividere poi su WhatsApp e ulteriori applicazioni. Dopo averla installata, procedere toccando Crea avatar per scegliere l’avatar preferito. Attivare la fotocamera per poi realizzare l’avatar partendo da zero o servendovi della vostra foto. In quest’ultimo caso dovrete inserire il vostro viso nel cerchio e scattare la foto. Personalizzare l’avatar e salvarlo. Di seguito usando Gboard o una delle applicazioni proposte, potrete condividere gli adesivi col vostro avatar.

Mirror è un’altra app gratis che dà la possibilità di creare emoji personalizzate. Scegliendo una propria immagine, potrete creare l’emoji con lo stile che prediligete e poi salvarla.

è un’altra app gratis che dà la possibilità di creare emoji personalizzate. Scegliendo una propria immagine, potrete creare l’emoji con lo stile che prediligete e poi salvarla. Poi c’è Sticker.ly che ha le medesime funzioni delle app citate poc’anzi, sia per Android che per Ios.

Creare delle emoji online e su WhatsApp con le vostre foto

Per fare delle emoji col computer, esistono degli strumenti appositi in forma gratuita. Tra questi troviamo Bitmoji e Emotiyou, che permettono di personalizzare l’emoji con le sembianze che volete, potendolo poi salvare e condividere coi servizi compatibili.

Il Bitmoji è una nota app disponibile su Android e iOS/iPadOS, che offre la possibilità di creare dei veri e propri avatar personalizzati in maniera manuale oppure direttamente dalla scansione del proprio volto.

Emotiyou invece è un generatore per emoticons animate, che ti permette di creare le tue emoticon e smiley tramite le fotografie scelte. Infine anche WhatsApp da poco tempo ha ricevuto in modo ufficiale gli avatar, attraverso il settore degli stiker. Lì potrete personalizzare l’avatar a vostro piacimento, andandolo poi a salvare. Così da poter disporre dei vostri adesivi con l’avatar, da condividere attraverso i messaggi inviati su WhatsApp.

L’avatar personale è una versione del tutto digitale che può essere creata da miliardi di combinazioni di acconciature, modelli del viso e outfit aggiornati; una volta creato l’avatar, è possibile utilizzarlo come immagine del profilo o scegliere la vasta gamma di adesivi personalizzati che rappresentano le varie azioni ed emozioni. Un metodo che già in tanti stanno utilizzando, nelle loro comunicazioni giornaliere attraverso questo mezzo così popolare.