Come trasformare un iPad in una console da gaming

Di recente ho acquistato un iPad Air 2022. In un articolo dedicato, vi ho spiegato come trasformarlo in un computer per l’editing, lavorando così alla creazione dei podcast direttamente da tablet. Ora provo voglio darvi un altro suggerimento: sapevate che questo device può diventare una consolle di gioco? No, non è uno scherzo e i passaggi sono anche molto semplici.

La creazione di questo articolo nasce a seguito di una riflessione che ho fatto vedendo l’utilizzo medio dell’iPad da parte di molti utenti. Parecchie persone si limitano a provare i classici giochini da divano, non sapendo che ci sono delle alternative di punta che sono davvero degna di un prodotto di fascia alta.

Cosa fare per rendere l’iPad un prodotto per il gioco

Per esempio, Pokémon Unite è presente sia su Nintendo switch che su dispositivi mobili. Questo è un gioco davvero fantastico che mi sento di consigliarvi perché ha una qualità e una giocabilità pazzesca.

Un altro titolo, o meglio titoli, che voglio consigliarvi è GTA. Sì, proprio quello della nostra infanzia (sono un millennial, perdonatemi). Sullo Store di Apple si trovano a prezzi davvero vantaggiosi, diversi capitoli della saga di Grand Theft Auto. Potete giocare con i comandi touch o volendo, con un controller PlayStation o Xbox. Io possiedo l’Xbox Elite e mi trovo davvero bene; basta collegarlo via Bluetooth e il gioco è fatto. Se proprio volete esagerare, vi consiglio uno stand per iPad che ho trovato su Amazon e che costa solo 21,99€. Il controller invece, lo portate a casa con 159,97€.

Non dimenticate che se avete acquistato un iPad di recente acquistare uno (io amo il modello Air 2022 perché dispone del processore Apple Silicon) sappiate che avrete tre mesi di abbonamento Apple Arcade gratuiti. All’interno di questa piattaforma si trovano molti giochini simpatici ma anche dei titoli di prima classe. Molto bello Oceanhorn 2 (praticamente e la copia di Zelda Breah of the wild) e anche Sonic racing. Il gioco su Rayman poi, è un piccolo gioiello.

Con questi consigli sfrutterete il vostro tablet al 100% anche per l’intrattenimento di un certo spessore. In vista delle vacanze estive e delle ferie, conviene saperle queste cose. Immaginate quanto sarà bello godersi una partita in totale relax, nella veranda al fresco, e l’iPad sempre pronto per il gaming. E se proprio volete, con iPad Air M1 (e iPadOS 16 che uscirà a settembre) potrete collegare il device ad un monitor e sfruttare l’intera porzione di spazio per giocare “come una console” in tutto e per tutto. Intanto, buone vacanze.

