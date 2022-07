Come trasformare il tuo smartphone in un Nothing Phone (1)

Sappiamo tutti che Carl Pei, ex co-founder di OnePlus, ha da poco aperto la sua nuova startup chiamata Nothing- Un anno e mezzo fa ha lanciato i primi auricolari TWS dal design trasparente, gli Ear (1) e adesso ha annunciato il suo primo smartphone, il Phone (1) che presenta una back cover trasparente con i LED dietro.

Pei sa lavorare molto bene con il marketing e l’estetica del telefono è apparsa a tutti come innovativa e rivoluzionaria. Ma sapevate che ora potete rendere qualsiasi telefono… un Nothing Phone (1)? Vi basta una skin di Dbrand e il gioco è fatto.

Nothing o Something? Questo è il dilemma

Dbrand infatti, è un produttore famoso per realizzare pellicole e accessori per gadget tech. Sono famosissime le sue skin adesive e adesso ne ha realizzata una che si adatta a molti smartphone prsenti in circolazione che richiama l’estetica del gadget di Carl Pei. In poche parole, questi adesivi ricordano l’estetica delllo smartphone di Nothing e la società le ha rinominate “Something”.

Per quali telefoni sono disponibili queste skin? Easy: per Apple iPhone 13 Pro Max, per Samsung Galaxy S22 Ultra e per il Google Pixel 6 Pro. L’azienda ha detto a The Verge che arriveranno anche per moltissimi altri prodotti.

Questa skin è anche molto resistente: resiste ai graffi ed è spessa solo 0,23 mm. Il suo prezzo? 35 dollari, mentre la cover costa 50 dollari più spese di spedizione.

Giusto come “remind me”, vi ricordiamo le caratteristiche del Nothing Phone (1) che su Amazon si trova a 499€ nella versione 8+128 GB.

Display AMOLED da 6,55″ Full HD+, refresh rate 120 Hz e protezione Corning Gorilla Glass 5.

Fingerprint in-display;

Qualcomm Snapdragon 778G Plus.

Batteria da 4500 mAh con fast charge da 33W, 15W wireless charging e 5W wireless charge.

Main camera Sony IMX766 da 50 Megapixel;

Ultrawide Samsung JN1 da 16 Megapixel;

Selfiecam Sony IMX471 da 16 Mpx.

Android 12 con skin NothingOS; tre anni di update del sistema operativo e 4 anni di patch di sicurezza (arriveranno ogni due mesi);

I prezzi partono da 499€.

