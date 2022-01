Come si aggiorna il software delle AirPods?

Apple ha appena lanciato la nuova versione del firmware per AirPods 3; porta il numero 4C170 ed è già disponibile per il download. Vediamo insieme cosa comporta.

Cosa cambia con il nuovo software per AirPods 3?

L'OEM di Cupertino sta lanciando una nuova versione del firmware per i suoi ultimi AirPods di terza generazione. Il nuovo aggiornamento del firmware porta la versione 4C170 e rappresenta il terzo update rilasciato dalla mela fin dal debutto del terzo modello avvenuto lo scorso autunno.

Al momento, gli AirPods 3 sono gli unici auricolari True Wireless Stereo che il colosso di Tim Cook ha aggiornato oggi. L'update viene fornito con il numero di versione 4C170, che è superiore alla versione precedente di 4C165. Sfortunatamente, non ci sono note di rilascio, quindi non sappiamo cosa c'è di nuovo.

Gli aggiornamenti del firmware AirPods fuori ciclo si concentrano generalmente su correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni. Ogni tanto, tuttavia, gli aggiornamenti apportano notevoli novità come l'integrazione con lìopzione “Find My”.

Come aggiornare?

Come probabilmente ormai saprete, anche l'azienda stessa non semplifica l'aggiornamento manuale dei vostri auricolari alle nuove versioni del firmware. La società dichiara che le nuove iterazioni del firmware si installano automaticamente non appena le cuffie si collegano all'iPhone. Ecco come fare per controllare la versione del firmware degli AirPods:

Aprite l'app Impostazioni sul vostro iPhone;

Andate al menu “Bluetooth”;

Trovate i vostri auricolari nell'elenco dei dispositivi;

Tocca la “i” accanto a loro;

Guardate il numero “Versione firmware”.

Ancora una volta, vi ricordiamo che versione più recente del firmware è 4C170. Se questo è ciò che vedete nell'app Impostazioni, significa che i tuoi wearable sono completamente aggiornati. In caso contrario, l'update dovrebbe essere installato quando connesso al tuo iPhone tramite Bluetooth.