Avete mai visto le AirPods di Apple trasparenti?

Il collezionista di dispositivi Apple Giulio Zompetti ha condiviso immagini su Twitter che mostrano un prototipo trasparente di due dei prodotti dell'azienda: le AirPods e l'Apple 29W Charger (o Power Adapter, per chi volesse chiamarlo diversamente).

AirPods trasparenti: il prototipo mai rilasciato

Le immagini condivise mostrano le AirPods in una custodia di plastica trasparente; da notare che anche il guscio esterno degli auricolari, inclusa la parte dello stelo, è stata vista con questa finitura. Questo ci fornisce uno sguardo preciso agli interni degli auricolari wireless. È probabile che sia un prototipo ingegneristico utilizzato per i test interni.

Una settimana fa, Giulio Zompetti aveva condiviso le immagini di un prototipo di caricabatterie Apple da 29W che aveva anch'esso un guscio trasparente. Per coloro che non lo sapessero, l'azienda inseriva un charger di alimentazione da 29 W con il MacBook da 12 pollici (ormai non più presente in listino), ma è stato interrotto insieme a quel prodotto ed è stato sostituito con una presa da muro da 30 W.

Giulio Zompetti è un appassionato collezionista di prototipi di dispositivi Apple e in precedenza ha condiviso immagini di un prototipo di Apple Watch Series 3 con connettori speciali, un iPad originale con due porte a 30 pin, un concept di iPhone 12 Pro, un iPod Touch di terza generazione con un camera posterioree persino un prototipo funzionante del famigerato AirPower che non è stato lanciato sul mercato.

Come abbiamo notato, il prototipo trasparente di AirPods è stato probabilmente utilizzato per test interni ed è altamente improbabile che il gigante della tecnologia stia pianificando di lanciare una tale versione sul mercato.

Apple lancia gli auricolari True Wireless Stereo in solo colore senza dare agli utenti una scelta in materia, quindi è lecito capire che non offrirà all'improvviso un'opzione trasparente ai suoi clienti.

Questo concept di AirPods potrebbe ricordarvi le cuffie TWS di Nothing Ear (1) che vengono fornite con un design trasparente per gli auricolari e la custodia di ricarica. Sono state lanciate all'inizio di quest'anno come il primo gadget in assoluto di Nothing, la nuova impresa tecnologica avviata dal co-fondatore di OnePlus Carl Pei.