Come scaricare torrent in sicurezza usando ExpressVPN

Grazie a un sito torrent è possibile scaricare tantissimi contenuti dalla rete. Tuttavia, i pericoli sono dietro l’angolo. In primis perché, se come molti hai fatto semplicemente una ricerca su Google per trovare quello che stai utilizzando, spesso ci si imbatte in quelli fraudolenti.

La maggior parte che rientra nei risultati Google o Bing sono quelli che contengono link malevoli e pericolosi annunci pubblicitari. Il rischio di contrarre malware durante il loro utilizzo è molto elevato. Infatti, spesso, compaiono banner pubblicitari che sembrano bottoni di conferma proprio per il download.

Finire con piani di abbonamento elevati o virus infettanti è perciò all’ordine del giorno se non si scelgono i giusti siti torrent. Tuttavia, anche quando si è fatta una buona cernita, utilizzando quindi quelli di “buon comando”, i rischi non vengono azzerati.

In altre parole, è vero che non si avranno problemi lato link e pubblicità, ma il pericolo è sommerso. I nostri dati possono essere facilmente carpiti da attori malevoli quali cybercriminali esperti che tentano di profilarci e rubare le informazioni personali degli avventori.

Perciò è indispensabile affidarsi a un ausilio fondamentale in grado di proteggere la nostra privacy. Per questo c’è ExpressVPN particolarmente indicata quando si tratta di siti torrent. Infatti, oltre allo streaming, questa speciale VPN è specializzata anche in questo.

Torrent: metti i tuoi dati al sicuro con ExpressVPN

In molti casi il torrent è illegale e per questo l’ambiente è circondato da cybercriminali. Il nostro consiglio è quello di scegliere sempre contenuti legali ed eseguire il download da siti sicuri e conosciuti. Ciò non toglie che sia necessario proteggersi con tutti i mezzi.

Questo si traduce in un’unica parola: ExpressVPN. La sua applicazione, disponibile per un’infinita varietà di sistemi operativi, una volta attiva rende la tua navigazione completamente anonima e protetta. Una scelta indispensabile per evitare spiacevoli sorprese.

In sostanza, ExpressVPN nasconde il tuo indirizzo IP e con la crittografia di livello militare protegge e rende inaccessibili tutti i tuoi dati mentre navighi. Accederai quindi a un tunnel sicuro attraverso il quale le tue attività, come scaricare torrent ad esempio, saranno pienamente protette.

Perciò per qualsiasi cosa tu faccia online non è il caso di rischiare i tuoi dati e i tuoi risparmi. Ottieni ExpressVPN oggi stesso, che tra l’altro è in super offerta, e scegli di mettere i tuoi dati e la tua privacy al sicuro dai pericoli del Web sempre più diffusi ed efficaci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.