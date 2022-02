Come scaricare e guardare DAZN su PS4 e PS5 [GUIDA]

Da quando ha acquisito i diritti per la trasmissione esclusiva di tutta la Serie A TIM, DAZN è diventato un servizio imprescindibile per ogni appassionato di calcio. Ma è possibile utilizzarlo anche su console come PS4 e PS5? Fortunatamente sì e se non siete provvisti di una Smart TV di ultima generazione potete dunque rimediare in questo modo. Vi spieghiamo velocemente come scaricare e installare l'app ufficiale.

Come guardare le partite di calcio su PS4 e PS5 con DAZN: la guida

La prima cosa da fare per scaricare DAZN su PS4 e PS5 è aprire la schermata iniziale della vostra PlayStation e poi passare al PSN Store. Da qui, procedete con i seguenti passaggi:

Aprite la finestra di ricerca e digitate semplicemente “DAZN” nell'apposito campo; Vi spunterà la scheda prodotto dell'app, cliccate con X e apritela; Installate l'applicazione tramite l'apposito pulsante di installazione; Il gioco è fatto!

A questo punto, ritroverete l'app direttamente nella schermata iniziale della vostra console. Apritela, inserite le credenziali del vostro account e potete iniziare a guardare i contenuti offerti dal servizio.

Nel caso non siate abbonati, dovrete ovviamente sottoscrivere l'abbonamento cliccando su “ATTIVA ORA“. Il costo è di 29,99 euro al mese e vi permette di accedere a tutta la Serie A TIM, tutta la Serie B, l'Europa League, la Conference League la NFL, LaLiga Santander, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, l'FA Cup, la Carabao CUP, la UEFA Women's Champions League, la MotoGP e altri sport che includono UFC, Box, Pallavolo e Darts, oltre ai canali Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD per gli eventi di tennis e ciclismo.

DAZN su console PlayStation è compatibile con PS4, PS4 Pro, PS4 Slim e PS5. Assicuratevi sempre di tenerla aggiornata per potere godere dell'esperienza migliore possibile: stesso discorso per l'app del servizio. Potete farlo tramite il pulsante “Options” del controller, cliccare su “Cerca Aggiornamenti” e, se necessario, installare l'ultimo disponibile.

Buona visione!