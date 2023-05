Netflix è ormai una delle piattaforme di riferimento per lo streaming di contenuti multimediali. Disponibile in abbonamento con diversi piani messi a punto dall’azienda, il servizio permette di guardare serie TV, film, anime e documentari sui più svariati dispositivi, dalla TV al PC, passando per tablet, smartphone e console da gioco.

E se è vero che sono in tantissimi ad aver sottoscritto un abbonamento a Netflix, potrebbe comunque accadere che il nostro account venga utilizzato da altre persone a nostra insaputa. In questa guida vedremo quindi come rendere sicuro il proprio account Netflix, e come fare a capire se terzi stanno approfittando del nostro piano di abbonamento senza autorizzazione.

Come verificare se il proprio account Netflix è sicuro

Ancora prima di capire come rendere sicuro un account Netflix, è opportuno sapere quali sono i segnali che devono metterci in allarme in caso di uso illecito della piattaforma; in più, dovremmo sempre essere consapevoli del livello di sicurezza del nostro account, eseguendo le opportune verifiche.

Uno dei segnali che possono farci capire se qualcuno sta utilizzando le nostre credenziali su Netflix è senza dubbio il messaggio di errore “Troppe persone stanno utilizzando il tuo account Netflix in questo momento”. Se riceviamo questo messaggio e siamo sicuri di non aver superato il limite di visioni contemporanee, significa che più persone stanno utilizzando il nostro account simultaneamente. Non solo, un altro segnale da tenere in considerazione è la sezione “Nome utente, continua a guardare”: se in questa sezione compaiono contenuti che non abbiamo mai visto, significa che qualcuno ha effettuato l’accesso al nostro account e ha guardato quel particolare film o serie TV.

Per andare a verificare che il nostro account Netflix sia protetto, dobbiamo poi utilizzare semplicemente la cronologia di visione dei contenuti, vale a dire la lista completa di ciò che è stato visionato di recente sul nostro account. Per procedere, accediamo al sito ufficiale di Netflix e clicchiamo sull’icona del nostro profilo in alto a destra. Dalla sezione Account andiamo sulla voce Profili e filtro famiglia e clicchiamo sul profilo che vogliamo verificare. Ora, dal menu a tendina, scegliamo Visualizza e Attività di visione contenuti.

Netflix: come rendere sicuro l’account

Quando abbiamo il sospetto che qualcuno sta utilizzando il nostro account senza autorizzazione, o semplicemente per prevenire un eventuale uso illecito, possiamo fortunatamente mettere in pratica diversi metodi. Si tratta in particolare di due strade percorribili, entrambe efficaci perché interrompono subito l’utilizzo dell’account Netflix da parte di terze persone.

Cambiare la password

Per prima cosa, per rendere sicuro l’account Netflix, possiamo modificare la password associata al profilo. Per farlo, apriamo il browser di navigazione e colleghiamoci al sito Netflix, per poi accedere con le nostre credenziali.

Una volta nella pagina principale, clicchiamo sull’icona del profilo in alto a destra e scegliamo la voce Account, e in seguito quella Modifica password visibile sulla destra. Ora dobbiamo digitare la password attualmente utilizzata nel primo campo a schermo, e la nuova password nei due campi successivi. Premiamo sul tasto Salva per salvare le modifiche e assicuriamoci di lasciare la spunta accanto alla voce Richiedi di riaccedere con la nuova password su tutti i dispositivi.

La password deve essere di almeno 8 caratteri, composta da un insieme di lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli, e non facilmente individuabile, come ad esempio “password”, “12345678” o con informazioni personali (nome, data di nascita, indirizzo).

Uscire dall’account su tutti i dispositivi

Infine, nel caso si scopra che qualcuno sta usando le nostre credenziali senza permesso, possiamo rendere l’account Netflix sicuro interrompendone definitivamente l’utilizzo. Questo significa affidarsi alla funzione di Netflix che consente di uscire dall’account su tutti i dispositivi in cui è stato eseguito l’accesso al profilo: la persona che sta guardando senza permesso Netflix con il nostro account, dovrà necessariamente effettuare una seconda volta l’accesso con la nuova password.

Per uscire dall’account su tutti i dispositivi basta collegarsi a Netflix, fare clic sull’icona del profilo in alto a destra e scegliere l’opzione Account. Una volta aperta la schermata Account, scrolliamo verso il basso fino a individuare la sezione Sicurezza e Privacy e clicchiamo sul link Esci dall’account su tutti i dispositivi. Nella nuova schermata che si andrà ad aprire, facciamo clic sul pulsante Esci per confermare la scelta.