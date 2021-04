Vuoi provare Android su iPhone? Benissimo, ci pensa Samsung con iTest. Devi solo cliccare su un link e divertirti: il colosso sud coreano vuole convincerti a scegliere il robottino verde (e OneUI) dandoti la possibilità di testarlo direttamente. Ecco come fare.

Come testare Android sul tuo iPhone, qualsiasi modello

Una trovata pubblicitaria, quella di Samsung, che però è decisamente interessante perché – a conti fatti – permette a qualsiasi utente iPhone di provare il sistema operativo Android, sotto interfaccia utente OneUI.

Il colosso sud coreano spera di convincerti a scegliere uno smartphone Galaxy, intanto tu puoi divertirti. Ecco cosa ti serve:

un iPhone;

il browser Web Safari;

il link di iTest per provare Android sul tuo melafonino.

Per iniziare subito l’esperimento, devi solo collegarti al portale di iTest e seguire le istruzioni:

collegati ad iTest;

seguire le istruzioni, che ti chiederanno di aggiungere il collegamento per la prova nella home dello smartphone;

cliccare sul collegamento che viene creato;

divertirti ad esplorare Android e OneUI direttamente sul tuo iPhone.

Ovviamente, ci teniamo a precisare che si tratta esclusivamente di una simulazione: potrai muoverti fra determinati menù, ma non potrai usare Android come sistema operativo principale. Di fondo, è una (divertentissima) trovata pubblicitaria per convincere gli utenti Apple a provare un dispositivo Galaxy.

Smartphone