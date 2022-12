Come ottenere NordVPN GRATIS

Proteggere la tua privacy deve avere la priorità, soprattutto se sei spesso online. Ecco perché è indispensabile attivare una buona VPN sui tuoi dispositivi connessi. Scegliere la migliore non è un’impresa semplice, tuttavia puoi sempre ottenere NordVPN Gratis. Come?

Attivala subito iniziando la prova di 30 giorni. In questo modo avrai due vantaggi molto interessanti. Il primo è che potrai provarla senza impegno e nel caso tu non fossi soddisfatto potrai richiedere un rimborso di quanto speso.

Il secondo, invece, è che ottieni 3 mesi gratis aggiuntivi di NordVPN. Infatti, in questi giorni è disponibile l’Offerta di Natale che ti farà anche risparmiare il 63% sul prezzo di listino. Approfittane subito per mettere al sicuro i tuoi dati personali navigando online in totale sicurezza.

NordVPN GRATIS: ricca di funzionalità ti protegge dalla A alla Z

Attiva subito la tua protezione esclusiva dalla A alla Z. Sarai in una botte di ferro con NordVPN. I suoi tunnel crittografati garantiscono una privacy totale quando sei connesso online. Nessuno potrà mai risalire ai tuoi dati e questo provider non fornirà dettagli sulla tua navigazione grazie alla sua politica No-Log.

Inoltre, installando questa VPN sui tuoi dispositivi ottieni anche una protezione aggiuntiva contro malware, hacker, tracker e annunci pubblicitari. Si tratta di ThreatProtection che ti protegge anche quando non sei effettivamente collegato a un server VPN.

Approfitta di questa occasione per migliorare notevolmente la tua connessione. Avrai una velocità di navigazione migliorata ottenendo velocità di oltre 6730 Mbps, come dimostrano i risultati di AV-Test. Lo streaming sarà rapido e senza buffering, anche alla massima qualità possibile.

Infine, avrai accesso a tutti i contenuti del Web senza limitazioni. Potrai aggirare qualsiasi restrizione geografica e censura imposta dal tuo Paese. Collegandoti a un server specifico sarai libero di navigare dove vuoi e anche di accedere a tutte le piattaforme di streaming che vuoi.

Prendi al volo l’Offerta di Natale NordVPN. Con il 63% di sconto e 3 mesi Gratis ottieni protezione completa, velocità di connessione e internet senza limiti né censure. Tutto questo a un prezzo che ti farà sognare e la politica soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

