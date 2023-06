Come mettere il DOPPIO delle cose in valigia: un sistema GENIALE (1,30€)

Il momento delle vacanze si avvicina e con lui si presenta nuovamente lo stesso problema: lo spazio in valigia sembra non bastare mai, soprattutto se viaggia in aereo e rischi di pagare degli extra. Sai che esistono sistemi geniali che consentono di inserire fino al doppio degli indumenti all’interno, lasciandoli anche ben protetti? Si tratta del sottovuoto da viaggio, che si può utilizzare senza alcun strumento di supporto: non servono aspirapolvere oppure piccole pompe, bastano le tue mani.

L’ho testato già due volte per brevi viaggi, riuscendo a inserire nel mio zaino molti più vestiti di quanto sia mai riuscita a fare. Un prodotto pazzesco, che una volta provato non si lascia più. Soprattutto, costa pochissimo su Amazon: la confezione con ben 13 sacchetti si porta a casa a 16,99€ appena: circa 1,30€ per ogni unità e le spedizioni sono anche rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Ovviamente, sono assolutamente lavabili e riutilizzabili. La comodità è proprio quella di poter utilizzare il sottovuoto quando sei in fase di partenza, ma di non avere problemi a farlo anche al momento di tornare: non dovrai portare alcun accessorio per riuscirci.

Facilissimo il funzionamento: basterà inserire all’interno in modo ordinato i capi che desideri portare con te, chiudere il sacchetto e iniziare ad arrotolarlo su se stesso.dall’estremità opposta, tramite un particolare meccanismo, l’aria verrà espulsa completamente e quello che rimarrà la fine del procedimento sarà un rotolo compatto pronto da sistemare nel bagaglio. Il sottovuoto viene mantenuto senza alcun problema durante il viaggio e quando arrivi dovrai semplicemente aprire il sacchetto e recuperare i tuoi indumenti. Al momento di tornare, dovrai semplicemente fare la stessa identica cosa: inserisci i vestiti e rotoli.

Quest’anno non farti prendere dall’ansia e fai la valigia in modo intelligente, portando con te tutto quello di cui hai bisogno. Completa l’ordine adesso su Amazon per prendere la confezione con 13 sacchetti per il sottovuoto da viaggio a 16,99€ appena. Li ricevi con spedizioni veloci e gratis, offerte dai servizi Prime. Fai in fretta, in questo periodo le scorte durano sempre molto poco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.