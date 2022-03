Come guardare film e serie TV a risoluzione 4K su Netflix

Netflix è talmente popolare che è praticamente quasi impossibile trovare una persona senza un account con la celebre piattaforma di streaming. Se per molti utenti la fruizione dei contenuti multimediali (film, serie TV, documentari) avviene tramite i più disparati dispositivi – Netflix supporta smartphone, tablet, smart TV, computer, notebook, eccetera -, sono piuttosto numerosi gli utenti che si chiedono come guardare i contenuti di Netflix a risoluzione 4K.

I piani tariffari di Netflix, infatti, consentono la visione di contenuti multimediali a risoluzione 4K Ultra HD (ove disponibile) al prezzo di 17,99€ al mese. Nonostante la possibilità di guardare questi contenuti alla massima risoluzione possibile, non è sempre facile capire come fare per godere di tale definizione delle immagini.

Come guardare film e serie TV Netflix a risoluzione 4K

Dando per scontato che possiedi l’account Premium di Netflix, innanzitutto è necessario capire se il contenuto che stai guardando è realmente a risoluzione 4K. Per farlo ti basta semplicemente accedere alla schermata iniziale di Netflix e cercare “test patterns”. Il breve test video che stai guardando ti serve per capire se effettivamente sei in grado di guardare contenuti a risoluzione 4K Ultra HD – nell’immagine di esempio sottostante puoi notare la dicitura 1920 x 1080p, ovvero Full HD.

Se sul tuo schermo compare invece il valore 3840 x 2160 pixel, allora vuol dire che sei pronto per guardare i contenuti di Netflix alla massima risoluzione possibile.

Di quale hardware hai bisogno per guardare film e serie TV in 4K

Non basta avere un account Premium per guardare film e serie TV Netflix a risoluzione 4K, è anche necessario rispettare alcuni requisiti minimi:

Windows Un display 4K a 60 Hz che supporta il protocollo HDCP 2.2 – come questo monitor di BenQ; Un computer con processore Intel di 7a generazione o AMD Ryzen e relativa grafica integrata ; Un computer con una scheda grafica dedicata AMD RX 400 (o superiore) oppure Nvidia GeForce 1080 GTX o superiore; Una connessione internet da 25 Mbps o superiore.



Per quanto riguarda i Mac è necessario soddisfare gli stessi requisiti per quanto riguarda il monitor, mentre come hardware basta un computer con i processore Apple Silicon (M1 o superiore) oppure con il chip Titan T2 (qui la lista completa).

Il giusto browser per guardare i contenuti in 4K

Non tutti i browser web sono in grado di supportare la riproduzione di contenuti video a risoluzione 4K. Se disponi di un computer Windows, l’unico browser web in grado di spingersi al massimo della risoluzione disponibile è Microsoft Edge – oppure l’applicazione ufficiale di Netflix. Tutti gli altri browser web come Chrome, Firefox, Opera, Vivaldi, eccetera, sono limitati alla riproduzione a 720p. Inoltre, è necessario utilizzare un computer con Windows 10 o Windows 11: le versioni precedenti non supportano la visione di contenuti ad alta risoluzione.

Infine, i giusti codec: mentre gli utenti muniti di un Mac non hanno di cui preoccuparsi per guardare i contenuti alla massima risoluzione possibile – basta utilizzare Safari e macOS 11 Big Sur o superiore -, gli utenti Windows necessitano dei codec HEVC; alcuni computer li integrano di default, per gli altri è necessario sborsare meno di 1€ e acquistare l’applicazione “Estensioni video HEVC” sul Microsoft Store.