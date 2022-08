Come giocare ai giochi PlayStation su Xbox grazie a questo trucco

Sai che esiste un modo per giocare ai titoli PlayStation su Xbox One e Xbox Series X/S? Lo abbiamo definito “trucco”, ma in realtà è una vera e propria possibilità che viene permessa grazie ad una apposita nuova applicazione presente nel Microsoft Store.

Si chiama Wireless Display e, chiaramente, è un’app nata per altri scopi: tuttavia, se possiedi un PC con Windows 10 e 11 con una configurazione hardware pensata per il gaming puoi trasmettere i suoi contenuti in streaming alla TV e controllare il tutto con la tua Xbox. Configurare l’applicazione è molto semplice e adesso ti spieghiamo come fare.

Giocare ai titoli PlayStation in streaming dal proprio PC su Xbox One o Xbox Series X/S

Partiamo da un requisito fondamentale: sia il PC che la tua Xbox devono essere connessi alla stessa rete wireless. Il tutto funziona infatti tramite il WiFi e senza di esso non sarebbe possibile trasmettere lo schermo del computer alla TV a cui è connessa la console. Fatta questa promessa, segui questi passaggi:

Dalla tua Xbox apri il Microsoft Store e scarica l’app Wireless Display

apri il Microsoft Store e Sempre dalla console, apri l’applicazione. Un messaggio ti informerà che la tua Xbox è pronta ad essere collegata al PC . Premendo contemporaneamente il pulsante menu e di visualizzazione puoi scegliere di passare al controllo tramite gamepad o utilizzare mouse e tastiera

. Premendo contemporaneamente il pulsante menu e di visualizzazione puoi scegliere di passare al controllo tramite gamepad o utilizzare mouse e tastiera Vai al PC e premi la combinazione di tastiera “ Windows + K “. La schermata successiva dovrebbe mostrarti il nome della tua console

“. La schermata successiva dovrebbe mostrarti il nome della tua console Da qui puoi scegliere se estendere il monitor del tuo PC alla TV a cui è connessa la Xbox, duplicarlo o trasmetterlo per intero.

Una volta effettuata la connessione, nella parte superiore del monitor del PC e della TV comparirà una piccola barra delle applicazioni che ti consente di regolare la qualità video: come vedi, è presente una apposita modalità “Gaming” pensata per la riproduzione dei giochi dal PC

A questo punto, puoi trasmettere tutti i titoli che vuoi, inclusi i giochi PlayStation presenti su PC, come Marvel’s Spider-Man, Horizon Zero Dawn, Death Stranding, God of War e altri ancora. Naturalmente, devi possederli e acquistarli per le piattaforme per cui sono disponibili, come Steam.

Certo, è solo un trucco, ma di fatto ti permette di provare l’ebrezza di eseguire dei giochi PlayStation direttamente dalla tua Xbox. Per il momento, Sony non ha bloccato questa possibilità: speriamo che le cose rimangano così anche per il futuro.

