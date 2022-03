Come farà la Russia a sopravvivere senza chip?

La Russia definisce la guerra in Ucraina una “operazione speciale“. Ad ogni modo, molti paesi europei, aiutati dal governo degli Stati Uniti, hanno annunciato sanzioni globali contro Putin.

Miriadi di grandi marchi hanno già lasciato il paese. E quel che è peggio, in termini di sviluppo tecnologico, è che molti produttori di chip hanno smesso di fornire chip alla nazione. Tra questi, possiamo citare AMD, Intel e TSMC. Quindi la situazione già debole dell'industria dei SoC della Russia sta diventando sempre più critica.

Russia: lo scenario futuro, senza chipset

Sebbene gli acquisti totali di chip della Russia rappresentino solo lo 0,1% del totale mondiale, questo avrà un impatto fatale sull'economia e sullo sviluppo tecnologico del paese. Ad esempio, i due SoC più importanti in Russia, Baikal ed Elbrus, sono prodotti da TSMC.

In effetti, ci sono molte somiglianze tra l'attuale industria dei chip in Russia e lo sviluppo dell'industria dei chip in Cina. Entrambi si trovano ad affrontare gravi deficit di importazione ed esportazione, processi di produzione di SoC arretrati e sanzioni commerciali in Europa e negli Stati Uniti.

Nel 2020, le importazioni totali della Russia di circuiti integrati, diodi, transistor e dispositivi a semiconduttore hanno raggiunto 1,39 miliardi di dollari. Allo stesso tempo, le esportazioni totali hanno ricavato 94 milioni di dollari.

Quel che è peggio, la produzione totale è di soli 19 milioni di dollari. Non solo, anche quella di circuiti integrati è in forte calo rispetto agli anni precedenti, con circa 900 milioni nel 2019 e 220 milioni nel 2020.

In termini di processo di produzione, anche quello russo è piuttosto arretrato. Mikron, il più grande produttore di chip in Russia, raggiunge solo 65 nm. Per fare un confronto, l'attuale chip Qualcomm Snapdragon 8 è realizzato con un nodo di processo a 4 nm. Ad ogni modo, il brand russo ha iniziato a costruire fabbriche per processi a 28 nm e inferiori, ma non è stato in grado di soddisfare le aspettative a causa di attrezzature e altri motivi.

Onestamente, sappiamo che il costo del processo di realizzazione di un SoC è molto alto. Secondo gli esperti, ci vorranno quasi 10 miliardi di dollari per costruire una catena industriale di chip completa nel paese. Il governo russo ha dichiarato che entro il 2024 l'investimento totale nella microelettronica sarà di circa 3 miliardi di dollari.