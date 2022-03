Android è senza ombra di dubbio l’unico sistema operativo mobile che ti offre la possibilità di modificare l’esperienza utente come meglio preferisci, e ti permette anche di ripristina una vecchia versione di un’applicazione nel caso in cui quella nuova non dovesse funzionare correttamente. Per tal motivo, in questo articolo ti spieghiamo come far tornare un’app Android alla versione precedente: non è necessario effettuare il root – alcune volte l’unica soluzione disponibile per modifiche piuttosto profonde del sistema operativo – né essere un nerd dalla testa ai piedi.

Se hai installato un aggiornamento della tua applicazione preferita e ti sei reso che integra una feature che non ti piace o magari è presente un bug che non ti permette di utilizzarla al 100% perché crasha in continuazione, allora ti sarà sicuramente utile questo articolo per far tornare un’app a una versione precedente sicuramente funzionante.

Disclaimer: l’articolo è stato scritto utilizzando un Google Pixel 6 con Android 12. Le informazioni sono valide anche per i dispositivi muniti di Android 11 o superiore.

Come far tornare un’app alla versione precedente su Android

Per prima cosa è necessario cancellare l’applicazione che vuoi far tornare alla versione precedente dal tuo dispositivo Android: puoi farlo tramite il pannello Impostazioni > App > e selezionando l’applicazione desiderata e tappando sulla voce “Disinstalla”; per quanto riguarda le applicazioni di sistema che il 99.99% delle volte non si possono disinstallare così facilmente (a patto di non effettuare il root del device), puoi invece selezionare la voce “Disattiva” posizionata al posto di Disinstalla.

Una volta rimossa l’applicazione che non funziona come dovrebbe o che non ti aggrada per qualche motivo, puoi procedere alla installazione di una specifica versione di un’altra versione dell’app Android scaricando il relativo file APK dal sito (affidabile al 100%) APK Mirror. Una volta dentro il sito puoi cercare l’applicazione che ti interessa e controllare la lista di tutte le versioni finora pubblicate sul Play Store di Google: se, ad esempio, vuoi installare una versione precedente di Google Chrome, non devi fare altro che cercare il browser, individuare la versione dell’app che ti interessa, far partire il download del relativo APK e consentire l’installazione di file provenienti da fonti sconosciute.

Una volta fatti questi semplici passi hai imparato come eventualmente tornare a una versione precedente della tua app Android nel caso in cui ci fossero problemi.