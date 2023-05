Come eliminare velocemente più contatti contemporaneamente su iPhone

L’iPhone è il mezzo utilizzato ogni giorno da miliardi di utenti per concludere diverse attività, tra queste comunicare con le persone e salvare i rispettivi numeri di telefono. I contatti sono di fatto essenziali per trovare e comunicare con qualcuno, ma spesso senza accorgersene la lista si riempie e aumenta. Succede infatti di salvare contatti di ogni genere, spesso di persone o servizi che si andranno a utilizzare per un periodo molto breve, utilizzando la lista come un promemoria.

I contatti in questo modo si accumulano o per errore si duplicano. Un problema che porta a riempire spazio e rendere la lista sul proprio iPhone confusionaria, rendendo difficile anche la gestione e la ricerca della lista contatti. L’unica soluzione è cancellare tutti quei numeri inutili, ma l’app Contatti di iOS non offre una funziona di eliminazione multipla, ma esistono comunque diversi metodi.

Perché eliminare i contatti obsoleti o duplicati

Prima di capire come eliminare i contatti su iPhone è essenziale capire perché farlo. I contatti obsoleti o duplicati portano diversi problemi, per questo è importante selezionarli e cancellarli. Ecco quali sono i benefici per una lista contatti ordinata:

Risparmiare spazio, i contatti inutili occupano e sprecano spazio;

Migliorare le prestazioni: avere troppi contatti può rallentare l’iPhone;

Semplificare la gestione: avere meno contatti permette di trovare più facilmente quelli utili.

Eliminare i contatti obsoleti è quindi importante, ma potrebbe risultare complicato se non si conoscono i metodi per una cancellazione multipla. Infatti sul dispositivo iPhone non è presente una modalità multipla diretta, ma ci sono dei metodi alternativi e comunque veloci per procedere con l’operazione.

Prima di capire come fare, è importante specificare che l’iPhone da degli input per tenere la lista contatti pulita e ordinata. Cercando tra le applicazioni e cliccando “Contatti” l’iPhone comunicherà, nel caso siano presenti, i contatti duplicati. Ecco come vedere se ci sono notifiche da parte dell’iPhone:

Cercare “Contatti”;

Selezionare “Contatti”;

Visionare la comunicazione a inizio schermata, esempio: “2 duplicati trovati”

Selezionare “Visualizza duplicato”;

Controllare i duplicati nella nuova pagina;

Selezionare “Unisci tutte” se possibile.

Come eliminare velocemente più contatti contemporaneamente su iPhone

Per passare invece all’eliminazione effettiva i metodi da poter eseguire sono 3, la funzione touch con due dita, usare app di terze parti, usare la configurazione con il Mac o il PC.

Usare due dita: questo è il metodo ufficiale introdotto da iOS 16, consiste nel selezionare più contatti con il touch. Premendo leggermente con due dita sulla lista contatti, in questo modo si selezioneranno i contatti vicini che poi è possibile eliminare. Ecco come fare:

Selezionare “Contatti”;

Raggiungere la lista contatti;

Premere con due dita sullo schermo, sarò sufficiente un leggero tocco;

Scegliere i contatti, fatto più volte in parti differenti della lista contatti è possibile selezionare vari gruppi contatti;

Premere lo schermo per aprire il menu a tendina;

Selezionare “Elimina (numero) contatti” dal menu.

Se non si è soddisfatti è possibile procedere con l’uso di un’applicazione di terze parti. Un metodo efficace che permette attraverso diverse app, parzialmente gratuite, di selezionare e cancellare più contatti contemporaneamente. Alcune delle app scaricabili su App Store sono Easy Cleaner, Cleaner Pro e Smart Merge. Queste app si collegano all’account iCloud e sincronizzano i contatti tra tutti i tuoi dispositivi. Ecco come:

Raggiungere l’App Store;

Cercare l’App interessata, ad esempio Easy Cleaner;

Selezionare “Ottieni”;

Attendere installazione;

Premere “APRI”;

Selezionare “Contacts Clearing”;

Consentire l’accesso ai contatti;

Procedere con la selezione e eliminazione.

Infine il terzo metodo è usare il Mac o il PC, il metodo più radicale, ma anche il più veloce per eliminare i contatti su iPhone. Consiste nel collegare l’iPhone al Mac o al PC e usare iTunes o Finder per sincronizzare i contatti con un’applicazione come Contatti per Mac e Outlook per PC. Da lì è possibile selezionare e cancellare tutti i contatti desiderati, per poi procedere con la sincronizzazione dell’iPhone per applicare le modifiche. Ecco come funziona per il Mac:

Collegare l’iPhone al Mac tramite cavo USB;

Aprire Finder;

Seleziona l’iPhone;

Cliccare “Info”;

Selezionare “Sincronizza Contatti”;

Scegliere l’applicazione per sincronizzare i contatti (Contatti);

Cliccare su “Applica” in basso a destra;

Aprire l’applicazione Contatti sul Mac;

Selezionare tutti i contatti da eliminare;

Cliccare col tasto destro del mouse su uno dei contatti selezionati;

Scegliere “Elimina Carte”;

Confermare su “Elimina”;

Tornare su Finder;

Cliccare su “Applica” in basso a destra.

Se invece l’operazione da effettuare è tramite PC, i passaggi da seguire sono i seguenti: