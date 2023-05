Come effettuare una videochiamata Skype con più utenti

Skype è un’app usata per comunicare con amici, familiari o colleghi di lavoro. Con l’applicazione di Skype oltre la comunicazione tramite messaggi nelle chat è possibile effettuare una videochiamata o una chiamata. Spesso sia per motivi di svago e sia per motivi di lavoro, può servire di videochiamare un gruppo di persone e non soltanto una. Una videochiamata di gruppo su Skype è una chiamata in cui partecipano più di due persone, che possono vedersi e sentirsi tra loro tramite la videocamera e il microfono del proprio dispositivo. Creare una videochiamata di gruppo su Skype è molto semplice, la videochiamata si può effettuare sia da desktop che da mobile. Skype dà la possibilità di parlare e vedere fino a 100 persone contemporaneamente, gratuitamente e da qualsiasi dispositivo.

Come effettuare una videochiamata con più utenti su Skype

Prima di spiegare come attivare una videochiamata con più persone è importante specificare ciò che serve, che si tratti di smartphone o di pc, gli elementi elencati di seguito sono essenziali, anche perché senza non è possibile avviare la videochiamata di gruppo su Skype. Ecco ciò che serve, prima di iniziare a capire come fare una videochiamata di gruppo, su Skype:

Un account Skype attivo;

L’ultima versione dell’app Skype installata sul dispositivo;

Una connessione internet stabile e veloce;

Una webcam e un microfono funzionanti.

Inoltre è importante sapere che il limite delle Videochiamate di gruppo è 100 ore al mese, con non più di 10 ore al giorno e di 4 ore per ciascuna videochiamata. Superato questo limite, in automatico, la videochiamata viene convertita in chiamata vocale.

Per avviare una videochiamata di gruppo è ovviamente essenziale accedere al proprio account, questo può avvenire sia su smartphone che su PC. Avviando Skype sarà sufficiente accedere sul proprio profilo, se si possiede già un account, oppure creando un nuovo account su Skype. Dopo questo passaggio si avvia la schermata di Skype dove sono presenti le chat e tutte le impostazioni di Skype.

Nello specifico per avviare una videochiamata si può procedere in diversi modi, a secondo dell’esigenza, avviando una chiamata e selezionando più utenti, creando una riunione immediata o creando una chat di gruppo, in tutti i casi è poi possibile effettuare una videochiamata con più persone contemporaneamente.

Le chiamate e le videochiamate Skype su Skype, quindi account registrati Skype, sono gratuite da qualsiasi parte del mondo, al contrario verso numeri di telefono fissi e cellulari è invece presente una tariffa a pagamento.

Come videochiamare e creare una riunione su Skype

Il metodo più veloce per avviare una videochiamata di gruppo è tramite “Chiamate”, per procedere successivamente con la videochiamata di gruppo. Nel dettaglio sarà sufficiente entrare su Skype e selezionare tra le opzioni “Chiamate”, cliccare su “Nuova chiamata” selezionare gli utenti e avviare la chiamata. Questo primo metodo è semplice e veloce, terminata la chiamata non si crea nessuna chat o gruppo. Il secondo caso è invece proprio la creazione di un gruppo, una funzione utile nel caso in cui si ha l’esigenza di una continuità con gli utenti selezionati, ad esempio un gruppo di lavoro o di amici.

Un altro metodo è la riunione, sempre tramite “Chiamata” è possibile selezionare “Riunione”. Selezionando “Riunione” si aprire una pagina dove è possibile digitare il nome della riunione e aggiungere i contatti. In questo modo è possibile anche invitare altri utenti tramite il collegamento che si creerà, per fare un esempio, ecco il codice similare che si creerà in pagina: “join.skype.com/(codicegenerato)”.

Come creare un gruppo Su Skype e fare videochiamate con più utenti

Ma passando alla pratica, per prima bisogna creare un gruppo su Skype, per poi procedere a una videochiamata di gruppo da computer e da smartphone. Ecco quali sono i passaggi per creare un gruppo con più utenti da computer:

Aprire Skype;

Accedere con le credenziali;

Cliccare sul pulsante Nuova chat (l’icona con il simbolo +) e poi su Nuova chat di gruppo;

Scegliere tra “Nuova chat di gruppo” “Nuovo gruppo con moderatore”;

Inserire un nome al gruppo;

Cliccare sulla freccia a destra per creare il gruppo;

Selezionare i contatti da aggiungere al gruppo;

Attendere la creazione del gruppo;

Aprire la chat appena creata;

Selezionare “Avvia chiamata”.

Per creare un gruppo ed effettuare una videochiamata di gruppo su Skype da smartphone, ecco i passaggi da seguire:

Aprire Skype;

Accedere con le credenziali;

Toccare il pulsante Nuova chat, l’icona in basso a destra;

Nella nuova pagina che aprirà scegliere tra “Riunione immediata” “Nuovo chat di gruppo” “Nuova Chiamata” “Nuova chat con moderatore” e poi su Nuova chat di gruppo;

Inserire un nome per il gruppo;

Toccare sulla freccia a destra per creare il gruppo;

Selezionare i contatti da aggiungere al gruppo;

Toccare sul pulsante Avvia chiamata e iniziare la videochiamata di gruppo.

Le videochiamate di gruppo permettono di comunicare e vedere più utenti nello stesso momento, una funzione molto utile e importante, inoltre i vantaggi sono diversi. Grazie a Skype e le videochiamate di gruppo si può comunicare con più persone contemporaneamente, senza limiti geografici o di orario. Ma non solo, è possibile condividere lo schermo o un file con gli altri partecipanti, questo per mostrare al gruppo qualcosa o collaborare su un progetto. Le funzioni poi sono gratuite, tra gli utenti Skype, permettendo anche di registrare le chiamate e salvarle sul cloud per 30 giorni, per rivederle o riascoltarle.