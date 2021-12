Come dire addio alle fastidiose e pericolose chiamate dei Call Center

Purtroppo sono molti gli utenti che lamentano di essere diventati bersaglio di numerose chiamate Call Center che a ogni ora squillano sul loro smartphone o telefono di casa. Se anche voi vi trovate in questa situazione, esiste un metodo efficace, ma soprattutto legale, per dire addio a queste fastidiose chiamate promozionali. Tra l'altro, sempre più spesso dietro le offerte di questi operatori si nascondono finalità poco trasparenti che cercano di propinare contratti truffa che si rivelano veri e propri raggiri fraudolenti per nulla convenienti. Scopriamo insieme il trucco per evitare di essere contattati dai Call Center.

Grazie al Registro Pubblico delle Opposizioni dirai addio ai Call Center

Esiste un modo facile, veloce, sicuro e legale grazie al quale potrete dire addio per sempre ai fastidiosi Call Center che chiamano a tutte le ore del giorno. Questa opportunità è il cosiddetto Registro Pubblico delle Opposizioni, grazie al quale l'utente può opporsi all'utilizzo del suo numero di telefono per finalità pubblicitarie da parte degli operatori che svolgono attività di marketing telefonico e/o posta cartacea. Ma come funziona? A spiegarlo è proprio l'informativa presente sul sito ufficiale di questo servizio:

“L’utente può richiedere l’iscrizione, l’aggiornamento dei dati e la revoca al RPO tramite quattro modalità: web (compilazione di un modulo elettronico), telefono (chiamata al numero verde RPO) email (invio tramite posta elettronica di un apposito modulo), raccomandata. L'operatore di telemarketing che utilizza i dati presenti negli elenchi telefonici pubblici è tenuto a verificare con il RPO le liste dei potenziali contatti, tramite una serie di servizi disponibili sul sito“.

Vogliamo precisare che le richieste inviate tramite raccomandata, a seguito delle misure emanate dal Governo per il contenimento Covid-19, saranno gestite solo al termine dell'emergenza epidemiologica. Quindi vi consigliamo di accedere al servizio tramite iscrizione web, email o telefonica.

Attualmente il servizio per bloccare le chiamate Call Center è attivo solo per i numeri di telefono di rete fissa. Tuttavia, siamo contenti di segnalarvi che a breve sarà disponibile anche per i numeri di telefono cellulare. Infatti, come comunicato nella sezione news sul sito del Registro Pubblico delle Opposizioni, l'iter è in dirittura di arrivo.