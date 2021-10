Troppe chiamate dai CALL CENTER? Attenti alle TRUFFE

Anche voi siete stanchi di ricevere tantissime chiamate da parte dei call center ogni giorno? Tranquilli, è normale. Tutti siamo esausti; tuttavia dobbiamo anche mettervi in guardia sugli eventuali pericoli derivanti dalle telefonate SPAM, perché rischiate di vedervi abbonati a servizi non richiesti. Di fatto, è pieno di truffe pericolose: state attenti.

Come evitare le truffe dei call center? Ecco il nostro metodo

Le telefonate fatte dai call center sono sempre più frequenti e la maggior parte delle chiamate vengono fatte al solo scopo di truffarvi e prosciugarvi il conto corrente. Dietro una semplice telefonata infatti, si nasconde una frode architettata a tavolino. Cosa fare quando qualcuno vi chiama da un numero mobile o fisso per proporvi abbonamenti di cui non avete assolutamente bisogno?

Se terrete a mente questi semplici – quanto efficaci – trucchi, state tranquilli che non avrete problema alcuno. In primo luogo, noi vi consigliamo di utilizzare un'app come “TrueCaller“: molto comoda e vi risparmia tante seccature.

Se invece vi chiamano da un numero mobile, noi vi diciamo di rispondere ma di tenere a mente questi “trick” essenziali:

Non pronunciate per alcuna ragione al mondo “Si” o “No”. Usate il classico “Pronto?” e non date informazioni chiave. I truffatori sfruttano proprio queste paroline per abbonarvi a contratti inutili e fittizi.

Se sentite una voce registrata, agganciate senza indugio. Di fatto, le voci registrate che vi chiedono di fornire i vostri dati sensibili sono spesso legate alle frodi.

Non riferite le informazioni come numero di carta d'identità, nome e cognome vostro, indirizzi, date di nascita, codici fiscali o – peggio – dettagli del vostro conto corrente o IBAN.

Con queste cose in mente, starete alla larga dalle eventuali truffe. Come detto in calce, con “TrueCaller” e app simili su Android e iOS però, risolverete il problema a monte.