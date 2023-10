Come creare adesivi personalizzati su iPhone con le proprie foto

Utilizzare gli adesivi nelle chat è un modo per rendere la conversazione più simpatica e dinamica. Gli adesivi sono presenti nelle app più famose o si possono scaricare dal web. Ma forse non tutti sanno che è possibile creare degli adesivi personalizzati utilizzando le proprie foto direttamente sull’iPhone, in modo facile e divertente. Per trasformare le immagini in adesivi, da usare su iMessage o in altre app di messaggistica, basta utilizzare la funzione su iPhone che permette di ritagliare i soggetti delle foto direttamente dalla galleria, vediamo come.

Creare adesivi con le proprie foto su iPhone

Creare adesivi personalizzati utilizzando le proprie foto su iPhone è una funzione divertente e creativa che permette di personalizzare al 100% qualsiasi conversazione. Realizzare adesivi con le proprie immagini è semplicissimo ed è possibile usare qualsiasi foto sulla galleria. Inoltre, è possibile procedere anche con le Live Photo per creare così adesivi animati. Infine, in fase di creazione sull’adesivo è possibile applicare effetti e modifiche per renderli ancora più unici e originali.

Come creare adesivi su iPhone

L’app Foto su iPhone permette di utilizzare diversi strumenti che gli ultimi aggiornamenti hanno migliorati notevolmente. Tra queste la possibilità di selezionare una parte di foto e incollarla senza sfondo. Questo passaggio permette di generare dei veri e propri adesivi dalle immagini personali, da inviare a chiunque. Per creare un adesivo da una qualsiasi foto è necessario seguire questi passaggi:

Accedere alle foto;

Scegliere l’immagine per l’adesivo;

Tenere premuto il soggetto nell’immagine finché attorno a esso non viene visualizzato un bordo evidenziato;

Rilasciare il dito;

Scegliere “Aggiungi Adesivo” dalla lista presente “Copia, aggiungi adesivo e condividi”;

Scegliere dal menu se ritagliare, modificare o eliminare l’adesivo aggiunto.

Chiudere la pagina per salvare l’adesivo.

A questo punto l’adesivo è pronto per essere utilizzato. Per modificare l’adesivo basterà selezionare “Aggiungi effetto” prima dell’invio per renderlo ancora più unico e particolare.

Come trasformare una foto live in un adesivo

Ma su iPhone non sono solo le immagini statiche a trasformarsi in un adesivo, infatti; è possibile trasformare anche i soggetti all’interno di Live Photos in adesivi animati. Per trasformare le immagini live in adesivi è necessario seguire questi passaggi:

Accedere alle foto;

Scegliere l’immagine per l’adesivo;

Tenere premuto il soggetto nell’immagine finché attorno a esso non viene visualizzato un bordo evidenziato;

Rilasciare il dito;

Scegliere “Aggiungi Adesivo” dalla lista presente “Copia, aggiungi adesivo e condividi”;

Selezionare “Aggiungi effetto” nella nuova schermata;

Toccare l’opzione OFF nell’angolo in alto a sinistra in modo che diventi LIVE, per rendere l’adesivo animato.

A questo punto l’adesivo è pronto, ma gli adesivi animati dalle Live Photo sono animati solo all’interno di iMessage e non funzionano in altre app di terze parti.

Come usare gli adesivi personalizzati

Gli adesivi personalizzati possono essere inviati in qualsiasi app di messaggistica, in modo veloce e intuitivo, così da rendere le proprie conversazioni dinamiche, uniche e divertenti. Nella pratica, per inserire gli adesivi durante una chat è necessario seguire questi passaggi:

Aprire una chat in qualsiasi applicazione di messaggistica;

Accedere alla tastiera e scegliere la “tastiera Emoji” toccando l’icona del sorriso;

Selezionare, nel lato sinistro, gli adesivi più usati, insieme a un’icona per accedere a tutti gli adesivi salvati. Altrimenti selezionare l’icona dell’orologio in basso a sinistra;

Toccare l’adesivo scelto;

Procedere con “Invio”.

A questo punto l’adesivo è stato inviato correttamente ed è visibile all’interno della chat. L’adesivo è modificabile, procedendo dal menu “Adesivi” dalla tastiera e poi tenendo premuto lo specifico adesivo da modificare.

Compatibilità degli adesivi personalizzati

Gli adesivi personalizzati di iPhone sono compatibili con diverse app di messaggistica, ma alcune app supportano meglio di altre le loro funzionalità. In particolare, gli adesivi personalizzati funzionano al meglio con iMessage, l’app Messaggi di Apple, che offre la possibilità di creare e utilizzare adesivi statici o animati, e di applicarli ovunque all’interno di un messaggio.

Ma in generale, gli adesivi personalizzati statici possono essere inviati anche con altre app di messaggistica, come WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger e altre, ma con alcune limitazioni. Ad esempio, le app che non supportano le animazioni mostreranno gli adesivi animati come immagini statiche. E in altri casi, potrebbero esserci dei problemi nell’invio o nell’inserimento degli adesivi personalizzati, ma si possono risolvere semplicemente chiudendo e riaprendo l’app e provando a inviare nuovamente l’adesivo personalizzato.

Come rimuovere un adesivo su iPhone

Gli adesivi personalizzati possono essere creati in pochi semplici passaggi, ma lo stesso vale anche nel caso in cui si desidera eliminarli. Infatti, per rimuovere un adesivo personalizzato su iPhone, basterà procedere su l’app Messaggi e toccare l’icona del sorriso per accedere alla tastiera emoji.

Successivamente procedere sull’icona dell’orologio, per accedere al pannello degli adesivi. Una volta nella pagina degli adesivi, basterà tenere premuto sull’adesivo e procedere cliccando su “Rimuovi”. A questo punto l’adesivo non sarà più presente, per creare nuovi adesivi basterà utilizzare qualsiasi immagini nella propria galleria.

Una volta che si elimina un adesivo dal pannello degli adesivi, non è presente un cestino o una cartella dove è possibile recuperarlo. L’unica soluzione presente al momento è creare di nuovo l’adesivo dalla stessa foto da cui è stato creato in precedenza, seguendo gli stessi passaggi che sono stati fatti la prima volta.