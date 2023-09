Come controllare e gestire l'utilizzo dei dati mobile su Android

Chi utilizza uno smartphone Android, deve prestare attenzione all’utilizzo dei dati mobili, soprattutto se dispone di un piano tariffario limitato o se si trova in viaggio all’estero. Consumare troppi dati può comportare il pagamento di spese extra o il degrado della connessione. Per evitare questi inconvenienti, è opportuno sapere come monitorare e gestire l’utilizzo dei dati su Android in modo efficace.

Come controllare l’utilizzo dei dati su Android

Per monitorare e gestire l’utilizzo dei dati su Android in modo efficace, è necessario seguire alcuni semplici passaggi, che possono variare a seconda del modello e della versione di Android utilizzato. In generale, il procedimento per controllare l’utilizzo dei dati su Android è il seguente:

Accedere alle impostazioni, o scorrere verso il basso dal bordo sulla parte superiore dello schermo per aprire il pannello delle notifiche e delle impostazioni rapide;

Toccare l’icona dell’ingranaggio per aprire le impostazioni del dispositivo;

Toccare la voce Connessione;

Procedere su Utilizzo Dati;

Procedere su “Uso Dati”.

Dopo aver seguito i passaggi precedenti, è possibile visualizzare il consumo di dati del dispositivo Android nel periodo corrente, e il dettaglio dell’utilizzo per ogni app. Invece, per consultare un altro periodo è possibile modificare le date dal menu a tendina in alto. Questa funzione permette di monitorare e gestire efficacemente l’utilizzo dei dati mobili, evitando spese extra o rallentamenti.

Come gestire l’utilizzo dei dati su Android

Per gestire efficacemente l’utilizzo dei dati su Android, è possibile impostare dei limiti e delle avvertenze per evitare di superare la soglia consentita dal proprio piano tariffario o dal proprio operatore. In questo modo è possibile ricevere una notifica quando si raggiunge una certa quantità di dati consumati, o di bloccare l’accesso ai dati mobili quando si raggiunge il limite impostato. Per impostare il limite dei dati su Android è necessario seguire questi passaggi:

Aprire le impostazioni;

Selezionare la voce “Rete e Internet” o “Dati mobili”.

Selezionare Connessione;

Selezionare la voce “Limite dati”;

Impostare un limite o un avviso per il consumo dei dati mobili;

Inserire la quantità di dati desiderata per il limite o l’avviso;

Confermare l’azione.

Come impostare l’avviso per il consumo dati

Un modo comodo per impostare dei limiti e delle avvertenze per l’utilizzo dei dati su Android, è necessario procedere nella sezione connessione e uso dati, per poi procedere su “Avviso utilizzo dati” per inserire il valore in megabyte o gigabyte come soglia di avviso. In pratica, quando la soglia dei dati utilizzati verrà raggiunta sarà possibile ricevere una notifica sul dispositivo Android. In alcuni casi, a secondo dell’operatore, è possibile procedere anche sull’app ufficiale del gestore per inserire limiti o avvisi.

Come risparmiare e ottimizzare i tuoi dati mobili su Android

Per gestire al meglio l’utilizzo dei dati mobili su Android, oltre a impostare dei limiti e delle avvertenze, è possibile adottare delle buone pratiche che consentono di risparmiare e ottimizzare i dati. Una di queste pratiche è quella di usare il Wi-Fi quando possibile, accedendo a una rete Wi-Fi sicura e affidabile, si può risparmiare i dati mobili e avere una connessione più veloce e stabile. Ricordando di disattivare i dati in background e l’aggiornamento automatico delle app.

Come disattivare i dati in background

Per evitare un consumo di dati sul proprio smartphone è importante, come accennato, disattivare tutte quelle app che continuano a usare i dati anche quando non sono in uso, per sincronizzare le informazioni o ricevere notifiche. Per ridurre il consumo dei dati, si può disattivare questa funzione andando nelle impostazioni dell’utilizzo dei dati e selezionando l’app che si vuole limitare. Infatti, toccando l’interruttore è possibile procedere disattivare i dati in background per tutte le app che si desidera. Stessa pratica per gli aggiornamenti automatici è consigliato disattivarli e procedere agli aggiornamenti solo in caso di Wi-Fi.

Risparmio dati direttamente in app

I metodi per risparmiare i dati sul proprio dispositivo Android non sono finiti. Infatti, è possibile tramite le singole app usare la modalità di risparmio dati. In pratica, permettono di ridurre la qualità o la quantità dei contenuti scaricati, come le immagini, i video o la musica, questa opzione diminuisce il consumo dei dati mobili senza rinunciare ai propri contenuti preferiti. Inoltre, è importante disattivare le notifiche non necessarie.

Alcune app inviano delle notifiche che usano i dati in background, anche quando non si sta utilizzando il dispositivo e la relativa applicazione, che possono essere interessanti, ma anche fastidiose o irrilevanti. In questo caso, per disattivare le notifiche è necessario procedere nelle impostazioni delle singole applicazioni.

Trucchetti per ridurre i dati: usare browser leggeri

Un altro trucchetto utile per evitare il consumo dei dati è la scelta del browser. Alcuni browser sono progettati per essere più leggeri e veloci, e per comprimere i dati prima di inviarli al dispositivo, permettono di navigare sul web usando meno dati e risparmiando batteria come ad esempio Opera Mini.

A questo scopo può essere utile anche usare dei servizi di compressione dati prima di inviarli al dispositivo, riducendo così il consumo dei dati mobili. Questi servizi funzionano come dei proxy che ottimizzano i contenuti web per renderli più leggeri e veloci.

My Data Manager per monitorare i dati mobili

Infine, se non si è convinti del risultato o non si ha il tempo necessario è possibile usare delle app dedicate al monitoraggio e al controllo dei dati: come My Data Manager: Data Usage. Le applicazioni di questo genere sono progettate per monitorare e controllare l’utilizzo dei dati mobili, mostrando un grafico su quali app consumano più dati, quali sono le abitudini di consumo e quali sono le opzioni per risparmiare. Queste app possono anche bloccare l’accesso ai dati per le app che non si vogliono usare o impostare dei limiti giornalieri o mensili.