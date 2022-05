Come comprare PS5 a rate in negozio e online, anche senza busta paga

Forse prima di parlare di come comprare la PlayStation 5 (PS5) a rate bisognerebbe discutere di cosa fare per trovarla. Da questo punto di vista purtroppo si può fare ben poco: dal lancio avvenuto nel novembre 2020, la console di ultima generazione di Sony è praticamente introvabile e bisogna sperare negli sporadici drop di catene come Amazon, GameStop, Unieuro e Mediaworld per avere un po’ di fortuna.

Andare un pomeriggio in negozio e sperare di trovarla lì pronta ad essere portata a casa è per adesso praticamente impossibile: nel caso ci riuscissi però e non vuoi spendere per intero la cifra richiesta (499 euro + eventuali giochi e accessori) per fortuna tutte le grandi catene ti danno l’opportunità di pagarla a rate. In alcuni casi, anche senza busta paga.

Come pagare PS5 a rate da GameStop senza busta paga

Cominciamo da GameStop, la nota catena videoludica con negozi sparsi in tutta Italia. Da un po’ di tempo, è stata attivata la possibilità di pagare i propri acquisti con PagoDIL, un servizio offerto in collaborazione con Cofidis. Cosa ti serve per attivarlo?

Documento d’identità

Codice fiscale

Una carta di debito (Bancomat, Postamat o simili)

Nel giro di pochi minuti riceverai l’esito di avvenuta conferma. No, non serve busta paga, non sono previsti interessi e costi aggiuntivi. L’importo del tuo ordine, che magari può includere una PS5 con giochi e vari accessori, viene suddiviso in 10 piccole rate addebitate ogni mese sul tuo conto corrente. Facile, no?

In alcuni casi, GameStop offre anche dei bundle specifici per sfruttare questa promozione. Per ulteriori dettagli, puoi visitare la pagina ufficiale.

Comprare PlayStation 5 a rate da Unieuro e Mediaworld

Unieuro e Mediaworld propongono invece un finanziamento più tradizionale. Nel primo caso abbiamo una soluzione proposta da Agos, che richiede una apposita documentazione con annessa busta paga. Non ci sono requisiti particolari né particolari ostacoli: la presentazione di un documento reddituale sarà sufficiente per ricevere il via libera al finanziamento. Le rate potranno essere calcolate sul momento a seconda delle proprie preferenze. Discorso simile per MediaWorld, che si affida invece a Findomestic.

Pagare PS5 a rate grazie a PayPal e Amazon, come fare?

L’ultima interessante possibilità ce la offre PayPal. Parlando di PS5 ci va benissimo, visto che al momento è molto più facile acquistarla online e PayPal è un servizio di pagamento offerto praticamente da chiunque.

La piattaforma offre infatti la dilazione di pagamento in 3 rate in due mesi per qualsiasi acquisto compreso tra 30 e 2000 euro. Tutto quello che devi fare, se riesci ad acquistare una PlayStation 5 online, magari su Amazon, è selezionare PayPal come metodo di pagamento. A quel punto, se disponibile, ti comparirà l’opzione per pagarla in 3 rate.

L’opzione non è soggetta a interessi o costi aggiuntivi e naturalmente non richiede una busta paga. Ricordati però che prendi un impegno con il servizio e nel caso non dovessi pagare le rimanenti rate, PayPal potrà avvalersi anche legalmente nei tuoi confronti. È un dilazionamento, non un regalo.

Dato che l’abbiamo accennato, chiudiamo proprio con Amazon. Per alcuni acquisti, il noto ecommerce permette di dilazionare il pagamento in 5 o 12 rate: in questo caso, è un’opzione che ti comparirà subito sopra la voce “Aggiungi al Carrello”.

Nel caso non fosse presente, puoi optare per un finanziamento Cofidis, selezionando “CreditLine” come metodo di pagamento. Completa la domanda con i dati richiesti e attendi l’avvenuta approvazione. Puoi scegliere di rateizzare il tuo acquisto in 3, 5, 6, 10, 12, 18 o addirittura 24 mesi, con importo minimo di ciascuna rata di 15€.

