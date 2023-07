Come chattare su TikTok : scopri come farlo al meglio

TikTok è l’applicazione dell’intrattenimento e della condivisione, di contenuti brevi e creativi. Per questo motivo pensando all’applicazione non viene in mente, come prima cosa, la possibilità di chattare, anzi verrebbe quasi da pensare, esiste la chat di TikTok? Assolutamente sì! TikTok non è solo una piattaforma per esprimere la propria personalità e il proprio talento, ma anche un modo per interagire con altri utenti che condividono gli stessi interessi. Infatti, TikTok offre la possibilità di chattare con i propri amici e i propri fan, inviando messaggi privati e avviando conversazioni in tempo reale.

Requisiti per chattare su TikTok

Prima di capire come chattare su TikTok è necessario sapere che questa funzione è disponibile, solo per gli account TikTok attivi e verificati. Nonché, gli account con il numero di telefono o l’e-mail associati. Poi, per poter inviare messaggi privati e chattare con altri utenti su TikTok, sono presenti delle regole da rispettare. È importante sapere che per inviare messaggi è presente un limite, ognuno nelle impostazioni del proprio profilo può selezionare se ricevere o meno i messaggi, per questo motivo non sempre si avrà la possibilità di chattare con tutti.

Nello specifico, inviare messaggi è possibile solo agli utenti che hanno abilitato la ricezione dei messaggi diretti dalle impostazioni di privacy del loro profilo. Se un utente ha disabilitato questa opzione, non è possibile contattarlo tramite chat. Inoltre, è possibile modificare le impostazioni della privacy in qualsiasi momento dal menu generale di TikTok. Per farlo, è necessario accedere all’applicazione e avere, ovviamente, un account attivo, poi basterà seguire questi passaggi:

Accedere su TikTok;

Aprire il profilo, icona omino in basso a destra;

Selezionare le tre linee orizzontali, in alto a destra;

Scegliere “Impostazione e privacy”;

Selezionare “Privacy”, dal menu;

Scorrere in basso sino a “Messaggi”;

Selezionare “Messaggi”;

Toccare “Messaggi” nella nuova pagina;

Scegliere e selezionare “Chi può inviarti i messaggi”;

Tornare indietro con X;

Modificare le Preferenze dei messaggi;

Attivare o disattivare l’interruttore per le richieste filtrate e lo stato di lettura;

Tornare indietro;

Utilizzare l’app normalmente.

Dopo averne visto i passaggi è importante analizzare tutte le opzioni per la privacy della chat. Scegliere “Chi può inviarti i messaggi” significa andare a selezionare dalla lista la propria preferenza su chi potrà inviare dei messaggi all’account, nel dettaglio ci sono 4 possibilità “tutti, amici, suggeriti, follower che segui e persone a cui hai inviato messaggi, nessuno”. Di seguito le specifiche di TikTok:

Tutti: chiunque può inviarti messaggi diretti;

Amici suggeriti: follower che segui anche tu, contatti suggeriti e amici di Facebook.

Follower: follower che segui e persone a cui hai inviato messaggi.

Nessuno: nessuna persona può inviarti messaggi.

Invece per quanto riguarda le preferenze dei messaggi, si hanno solo due opzioni, la richiesta filtrata e lo stato di lettura. Nel primo caso significa che attivando l’opzione, i messaggi delle persone sospette in base alla cronologia del loro account, verranno visualizzati nelle richieste filtrate. Nel secondo caso, se si attiva lo stato di lettura, le persone potranno vedere quando sono stati letti i messaggi.

Come chattare su TikTok da app

Per chattare su TikTok da smartphone o tablet, in primis è necessario avere l’app TikTok, è possibile scaricare e installare l’app ufficiale di TikTok dallo store del dispositivo come Google Play Store o App Store, in un secondo momento si potrà proseguire seguendo questi semplici passaggi:

Aprire TikTok;

Accedere all’account;

Selezionare un contatto;

Scegliere Messaggio sotto il nome, se presente;

Scrivere un messaggio;

Inviare il messaggio.

Per visualizzare tutte le chat attive o eventuali risposte, è necessario toccare l’icona delle notifiche in arrivo, in basso vicino al +. Oppure, sempre dalla sezione “in arrivo” selezionare l’icona in alto a destra del foglio e della penna. Procedere con la ricerca dell’utente da contattare nella barra di ricerca in alto e selezionandolo dalla lista dei risultati.

Nel caso in cui l’utente ha abilitato la ricezione dei messaggi diretti, è presente il pulsante “Messaggio” accanto al suo nome, scrivere un messaggio e inviare. Scrivere un messaggio è simile a tutte le chat, è infatti presente la casella di testo in basso ed è possibile aggiungere stickers, GIF e condividere post. Inoltre, quando si riceve un messaggio è possibile interagire toccando due volte sulla frase e mettendo mi piace.

Per quanto riguarda invece, il proprio messaggio, è possibile, anche una volta inviato, eliminarlo, copiarlo, inoltrarlo, rispondere o aggiungere delle reazioni con l’emoticon.

Come chattare su TikTok da PC

Per chattare su TikTok da PC, è necessario utilizzare la versione web di TikTok. Anche in questo caso è presente una chat molto comoda sia per comunicare che per condividere o vedere i video TikTok. Per prima cosa accedere su TikTok web, con il proprio account, utilizzando il QR code e consentendo l’accesso su smartphone, dopodiché, tra le tante funzioni, la chat sarà visibile in alto a destra vicino l’icona delle notifiche. Procedere cliccando sull’icona della busta in alto a destra per aprire la sezione Messaggi.

Per avviare una nuova chat con un utente, cliccare sul pulsante “Nuovo messaggio” in alto a destra, cercare il nome dell’utente da contattare nella barra di ricerca in alto e selezionalo dalla lista dei risultati. Se l’utente ha abilitato la ricezione dei messaggi diretti è presente il pulsante “Messaggio” accanto al suo nome. Cliccare per aprire la schermata della chat e inviare il proprio messaggio.