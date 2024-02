Come aggiungere più amministratori WhatsApp a un canale

WhatsApp è un’applicazione che offre molto più che la semplice chat e le chiamate vocali o video. Tra le sue funzioni, ci sono i canali, che sono un modo efficace per comunicare e diffondere informazioni rilevanti all’interno dell’app. I canali sono simili alle chat di gruppo, ma con alcune differenze: solo il proprietario e gli amministratori possono inviare messaggi e aggiornamenti ai membri, senza mostrare il loro numero di cellulare e la loro immagine del profilo. In questo modo, si crea un rapporto più professionale e si evitano le interruzioni di messaggi inutili. Tuttavia, quando si crea un canale su WhatsApp è utile sapere come aggiungere altri amministratori, sia utilizzando iPhone, Android che WhatsApp Web.

Come aggiungere un amministratore su un canale WhatsApp

Incorporare più amministratori in un canale WhatsApp può essere di grande aiuto per la diffusione di informazioni e la supervisione del canale. Questa pratica si rivela estremamente benefica nella gestione di un canale di notizie o di un profilo aziendale su WhatsApp. Inoltre, permette una divisione dei compiti, la gestione delle novità e la pubblicazione di contenuti. Questi elementi sono utili per interagire con i follower e garantire il funzionamento efficace del canale.

Tuttavia, per quanti siano i benefici prima di nominare un nuovo amministratore, è fondamentale tenere presente che tale ruolo conferisce la capacità di effettuare una serie di modifiche. In particolare, un amministratore ha la possibilità di gestire una serie di funzioni del canale, sebbene con un grado di autonomia inferiore rispetto al proprietario dell’account. Questo include la modifica di vari elementi del canale, come l’immagine del profilo, il nome e la descrizione. Inoltre, l’amministratore può inviare messaggi e contenuti sul canale WhatsApp. Per questi motivi, è fondamentale comprendere che, nonostante un controllo limitato, un amministratore può comunque gestire aspetti significativi del canale. Pertanto, la decisione di nominare un amministratore deve essere presa con consapevolezza delle potenziali implicazioni.

Come aggiungere un amministratore su WhatsApp

Sebbene l’utilizzo dei canali non sia ancora ampiamente diffuso tra gli utenti di WhatsApp, è essenziale comprendere come aggiungere un amministratore, se necessario. Il proprietario del canale può invitare fino a 16 persone a ricoprire il ruolo di amministratori. Nella pratica, per aggiungere più amministratori a WhatsApp, basterà seguire una serie di passaggi semplici e diretti, che variano in base al tipo di smartphone in uso. Ecco come aggiungere un amministratore su WhatsApp un telefono Android:

Aprire WhatsApp su Android;

Scorrere fino al menu Aggiornamenti;

Selezionare il proprio canale WhatsApp;

Toccare il nome del canale in alto;

Scorrere verso il basso e selezionare Invita amministratori.

Ecco come aggiungere altri amministratori su WhatsApp per iOS:

Aprire WhatsApp su iPhone;

Procedere su “Aggiornamenti”;

Selezionare “Canali”;

Scegliere il proprio Canale;

Selezionare i tre puntini in alto;

Procedere su “Info canale”;

Selezionare “Invita amministratore”;

Scegliere dal menu il contatto;

Mantenere il messaggio di invito predefinito o modificarlo secondo le proprie preferenze;

Procedere sull’icona dell’invio;

Attendere che la persona accetti l’invito.

Infine, ecco come aggiungere amministratori al canale su WhatsApp Web:

Aprire WhatsApp dal browser;

Fare clic sull’icona Canali in alto;

Selezionare un canale creato;

Premere i tre puntini in alto a destra;

Selezionare “Info sul canale”;

Scorrere verso il basso e selezionare “Invita amministratori”;

Scegliere dall’elenco i contanti;

Confermare la scelta e procedere all’invio dell’invito.

Successivamente, è possibile ricevere un messaggio di conferma dopo che la persona avrà visualizzato e accettato l’invito a diventare amministratore del canale WhatsApp. Alla fine, il nuovo amministratore potrà trasmettere aggiornamenti, modificare l’immagine del profilo del canale e accedere al numero di telefono degli altri amministratori.

Come eliminare un amministratore da WhatsApp

Il proprietario del canale WhatsApp ha la facoltà di nominare e revocare gli amministratori del canale stesso. Questa prerogativa è necessaria per garantire il buon funzionamento del canale e il rispetto delle regole di comportamento. Se un amministratore dovesse violare le regole, diffondendo contenuti inappropriati o offensivi, il proprietario del canale ha il dovere di rimuoverlo dalla carica di amministratore e di segnalare l’infrazione agli altri membri del canale. Nella pratica, per eliminare un amministratore da un canale WhatsApp basterà seguire i successivi passaggi a seconda del dispositivo.

Per eliminare un amministratore da WhatsApp su Android:

Aprire WhatsApp su Android;

Scorrere fino al menu Aggiornamenti;

Selezionare il proprio canale WhatsApp;

Toccare il nome del canale in alto;

Toccare Amministrazione canale;

Toccare “Ignora come amministratore”.

Per quanto riguarda, eliminare un amministratore da un canale WhatsApp su iPhone, è possibile procedere seguendo questi passaggi:

Aprire WhatsApp;

Procedere su Aggiornamenti;

Selezionare Canali;

Scegliere il proprio Canale;

Selezionare i tre puntini in alto;

Procedere su “Info canale”;

Toccare “Amministrazione canale”;

Selezionare “Ignora come amministratore”;

Confermare l’eliminazione.

Infine, è possibile procedere all’eliminazione anche su WhatsApp Web attraverso il browser web:

Aprire WhatsApp dal browser;

Fare clic sull’icona Canali in alto;

Selezionare un canale creato;

Premere i tre puntini in alto a destra;

Selezionare “Info sul canale”;

Scorrere verso il basso e fare clic sull’icona della freccia giù accanto a un amministratore;

Selezionare “Ignora come amministratore”

Dopo aver confermato la decisione, l’amministratore rimosso non sarà più in grado di condividere aggiornamenti o apportare modifiche al canale WhatsApp.