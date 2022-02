Come aggiornare il firmware di Apple Watch

Apple rilascia la terza beta di watchOS 8.5 per gli sviluppatori dopo pochi giorni dal debutto della seconda iterazione. Vediamo insieme cosa cambia e come funziona.

Apple Watch: arriva watchOS 8.5 beta 3

L'OEM di Cupertino ha presentato oggi agli sviluppatori la terza beta di un imminente aggiornamento di watchOS 8.5 a scopo di test; il software è in arrivo una settimana dopo il rollout della seconda iterazione prototipale del firmware per smartwatch.

Come fare per installarlo?

In primo luogo, segnaliamo che occorre essere degli sviluppatori o, perlomeno, essere iscritti al programma Apple Developer Center. Una volta registrati, basterà scaricare il firmware tramite l'app Apple Watch presente sull'iPhone e pigiando su Generali e subito dopo su Aggiornamento software.

Per eseguire l'aggiornamento ad una nuova versione, ogni smartwatch deve avere una durata della batteria del 50%, deve essere inserito sul caricabatterie e deve essere nel raggio di portata del telefono. Segnaliamo che si dovrà anche aver bisogno dell'aggiornamento ad iOS 15.4 sul proprio smartphone.

Cosa cambia con la nuova iterazione?

watchOS 8.5 introduce il supporto per i personaggi Emoji 14, con nuove aggiunte tra cui: la faccia che si scioglie, labbro mordente, mani a cuore, bolle, fagioli, faccia con bocca diagonale, mano con il palmo in su, uova, troll, batteria scarica, il corallo e molto altro ancora.

Non abbiamo scoperto altre funzionalità importanti nell'aggiornamento di watchOS 8.5, ma aggiorneremo questo articolo se dovessimo trovare qualcosa di nuovo.

Contestualmente a ciò, la mela ha anche rilasciato l'update per iPhone e iPad alla terza beta di iOS/iPadOS 15.4; la release aperta al pubblico arriverà dopo il keynote di marzo e presenterà il supporto al Face ID con la mascherina sanitaria applicata al volto (per iPhone 12 e superiori), Universal Control su iPad e Mac per gestire due device con un solo mouse/tastiera e il portachiavi con note su iCloud. Sono attese anche altre novità, pertanto vi invitiamo a restare connessi con noi per essere sempre aggiornati in merito.