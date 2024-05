Come acquistare Google Pixel 8a a soli 399€

Finalmente il nuovo Google Pixel 8a è arrivato sul mercato. Una gioia per chi cerca la tecnologia dei Pixel a un prezzo più abbordabile. Super apprezzati, sono la scelta furba e intelligente per avere qualità a prezzo competitivo. Di listino la versione da 128GB costerebbe 549€. Oggi però può essere tuo a soli 399€ su Unieuro.

Si tratta di un’ottima occasione. Devi solo avere uno smartphone usato da restituire al momento del ritiro in negozio. In pratica tu lo acquisti a prezzo di listino prenotando un ritiro gratuito presso il negozio più vicino a te. Dopodiché dovrai portare il tuo telefono usato idoneo alla promozione per ottenere subito un buono acquisto di 150€.

Google Pixel 8a a 399€ è un sogno

Scegli qualità e risparmio con il Google Pixel 8a, il nuovo smartphone di Big G. Una promozione incredibile che trovi solo da Unieuro e che richiede la restituzione di uno smartphone usato. Scopri tutti i colori disponibili! Vivi la comodità dell’Intelligenza Artificiale ad ogni utilizzo.

La fotocamera è davvero incredibile e integra funzionalità magiche di editing. Queste ultime permettono di modificare all’istante le tue foto applicando piccoli miglioramenti interessanti come in caso di occhi chiusi o sguardo altrove. Effettua registrazioni e con Gomma Magica Udito riduci i rumori fastidiosi.

Grazie al processore Google Tensor G3, lo stesso chip del Pixel 8 Pro, hai potenza, stabilità e prestazioni elevate. Le capsule audio e i microfoni sono perfetti per chiamate ancora più nitide e senza rumori come vento, folla o traffico. Acquistalo adesso sfruttando il buono di 150€ portando un telefono usato.