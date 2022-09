Come abilitare la Dynamic Island di iPhone 14 su Android

iPhone 14 Pro e 14 Pro Max hanno portato con sé una grande novità: Dynamic Island. Si tratta di una sorta di barra dinamica che sostituisce il tradizionale “notch” pensata per mostrare all’utente alcune informazioni fondamentali, come notifiche di chiamate in arrivo, Face ID, AirPods collegati, NFC, Modalità Aereo e altre ancora.

Anche gli utenti Android sono rimasti affascinati da questa innovazione chiedendosi subito se una cosa del genere sarebbe stata possibile sugli smartphone del robottino verde. La community non ha perso tempo e si può già effettivamente implementare una sorta di Dynamic Island sui dispositivi Samsung e non solo. Ecco come fare.

Dynamic Island di iPhone 14 su Android: il tutorial

La Dynamic Island su Android che ti spieghiamo in questo articolo è in fase di costruzione e non comprende tutte le funzioni che sarebbero possibili su iPhone. È solo un inizio e con il passare del tempo si arricchirà di ulteriori caratteristiche, ma nel frattempo è in grado di dirci ad esempio la carica della batteria o l’avvenuta connessione di un dispositivo bluetooth, come degli auricolari.

Tutto quello che devi fare è scaricare l’applicazione disponibile a questo indirizzo e, una volta installata, ti troverai davanti ad una piccola schermata in cui ti sarà richiesto l’accesso ad alcune funzioni del telefono, come il bluetooth. Tramite appositi swipe puoi anche modificare le dimensioni della tua Dynamic Island avendo un anteprima immediata dell’effetto che potrai avere.

Fatto questo, il tuo smartphone Android mostrerà le prime notifiche tramite una Dynamic Island che ricorda quella vista su iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Con il passare del tempo, lo sviluppatore aggiornerà l’app aggiungendo altre funzioni, quindi siamo sicuri che si potrebbe persino finire per avere qualcosa in più rispetto a quanto vediamo sugli smartphone della mela morsicata.

