ColorOS 12, con Android 12, sta arrivando su questi device

Dopo i piani di lancio della ColorOS 12 di OPPO per il Q2, in queste ore il colosso cinese ha pubblicato un tweet in cui ha svelato la lista completa di tutti i device che riceveranno l’aggiornamento in Europa durante il mese di maggio.

Come avremo modo di vedere la lista include ex smartphone top di gamma, come la serie Find X2, e numerosi device di fascia media.

Ecco i device che riceveranno ColorOS 12 durante il mese di maggio

Ecco la lista completa:

In fase di rilascio OPPO Find X2 – Ucraina, Turchia, Romania, Kazakistan OPPO Reno6 Pro 5G – Romania e Polonia OPPO Reno6 5G – Polonia e Romania OPPO Reno6 – Russia, Turchia e Kazakistan OPPO Reno5 5G – Ungheria, Polonia, Slovenia e Repubblica Ceca OPPO Reno5 Z 5G – Polonia, Romania, Slovenia, Ungheria e Repubblica Ceca OPPO Reno5 – Russia, Turchia e Kazakistan OPPO Reno5 Lite – Russia e Kazakistan OPPO Reno4 – Polonia OPPO Reno4 Lite – Russia e Kazakistan OPPO A54 5G – Polonia e Romania OPPO Find X2 – Francia OPPO Reno4 Pro 5G – Francia OPPO Reno4 5G – Francia, Italia e Spagna OPPO A94 5G – Francia e Spagna OPPO A74 5G – Francia e Spagna OPPO A73 5G – Belgio, Germania, Paesi Bassi e Portogallo OPPO A54 5G – Francia, Irlanda, Portogallo, Spagna e Inghilterra

A partire dal 30 maggio OPPO Find X2 Neo – Svizzera OPPO Find X2 Lite – Svizzera

Aggiornamento completato OPPO Find X3 Pro 5G – Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera e Regno Unito OPPO Find X3 Neo 5G – Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera e Regno Unito OPPO Find X3 Lite 5G – Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera e Regno Unito OPPO Find X2 Pro – Belgio, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera, Regno Unito OPPO Find X2 – Paesi Bassi, Spagna, Svizzera e Regno Unito OPPO Reno6 Pro 5G – Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svizzera OPPO Reno6 5G – Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svizzera OPPO A94 5G – Belgio, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Svizzera OPPO A74 5G – Belgio, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Svizzera OPPO A73 5G – Italia e Spagna OPPO A54 5G – Belgio, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svizzera



The #ColorOS12 based on #Android12 roll-out plan for Europe in May is here!

Find your device below 👇 pic.twitter.com/VQcNjx9xuZ — ColorOS (@colorosglobal) May 1, 2022

