Colomba di Pasqua gourmet ed economica: su Amazon ce ne sono tantissime

Finalmente la Pasqua si avvicina ed è il momento perfetto per riunirti intorno alla tavola con chi ami e consumare un pasto buono e abbondante. Alla fine, dopo tante leccornie, la colomba pasquale sarà immancabile! Sapevi che su Amazon c’è una scelta super ampia di versioni e varianti, tutte gourmet e di ottima qualità? Dai un’occhiata a quelle che abbiamo selezionato e raccolto e ordina la tua preferita, prima che le scorte finiscano. In questo modo, ti assicuri di riceverla in tempo.

Maina, edizione “tutti frutti” alla frutta esotica, da 1KG a 21,89€.

Flamigni, edizione da 1KG “Margherita” a 28,50€.

Cioccolato Gourmet Arte Italiana, edizione agli agrumi di Sicilia a 25,65€ (attiva il coupon in pagina).

Vergani, edizione al pistacchio da 550 grammi senza glutine a 26,90€.

Fondazione ANT Itala Onlus, edizione classica (dolce SOLIDALE) a 27€.

Colomba Lindt tradizionale con uvetta e canditi a 28,99€.

Pasticceria Fraccaro 1932, variante al gianduia (750 grammi) a 32,96€.

Leone dal 1857, edizione in latta con gelatine di frutta e senza canditi (750 grammi) a 34,90€.

Pasticceria Fraccaro 1932, variante al pistacchio (750 grammi) a 34,97€.

Eataly, edizione ai tre cioccolati, 900 grammi a 39,90€.

Un’ottima colomba per te e per chi ami: gustala in compagnia, avendo la certezza di aver scelto un prodotto gourmet, senza spendere troppo.

Grazie agli sconti Amazon non devi scendere a compromessi con la qualità, puoi ordinare con un clic e ricevi tutto velocemente dove desideri. Ovviamente, mancano solo pochissimi giorni a Pasqua ed è un vero peccato non approfittare adesso delle promozioni per ordinare il proprio dolce pasquale preferito.