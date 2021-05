Hai sempre desiderato una lampada smart in casa? La Cololight Pro è in promozione su Amazon a soli 39,99€. Il ribasso del 36% corrisponde a uno sconto di 22,01€ che rende l’acquisto conveniente. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Affrettati: si tratta di un’offerta a tempo!

Come Nanoleaf ma più economica: Cololight Pro

Le lampade con illuminazione RGB sono sempre più ambite. Da quanto le Nanoleaf hanno spopolato sul web, tutti sono andati alla ricerca di questi prodotti. Cololight Pro è l’alternativa più economica che regala giochi di luci pazzeschi.

Il set oggi in offerta è costituito da tre pannelli e una comoda base che consente di utilizzare la lampada anche su scrivania.

Grazie al suo sistema d’illuminazione decorativa, il prodotto è in grado di regalare un tocco di design a ogni ambiente in cui viene esposto.

I colori riproducibili sono ben 16 milioni per dare spazio alla creatività.

In totale sono presenti 3 modalità di selezione per rendere le performance sempre speciali. Queste possono essere attivate sia l’apposita applicazione su smartphone che attraverso il sensore tattile. Toccando ogni pannello nella parte posteriore si può cambiare colore.

A proposito dei pannelli, questi sono a forma esagonale. Nel caso in cui si desideri un disegno più elaborato, sono disponibili i pacchi da espansione di 3 o 6 pezzi.

Tra le altre features, il dispositivo è compatibile anche con Google Assistant e Amazon Alexa per essere controllato vocalmente.

Puoi acquistare il set da 3 pezzi di Cololight Pro su Amazon a soli 39,99€. Acquistali oggi e ricevili in 48 ore se sei abbonato a Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite ma effettuate in circa cinque o sei giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home