Col codice VERDE di Sorgenia hai 40€ di sconto in bolletta

Grazie al codice sconto VERDE puoi passare a Sorgenia con uno sconto in bolletta, attivando entrambe le forniture Luce e Gas, del valore di 40 euro. Scegliendo anche la Fibra, lo sconto aumenta a 60 euro.

Inoltre, il fornitore per ogni cliente che intende passare Luce e Gas offre uno sconto del 10% su ogni ricarica per la propria auto elettrica utilizzando l’applicazione, disponibile per iOS e Google Play Store, MyNextMove.

Scopriamo dunque cosa propone Sorgenia a tutti coloro i quali necessitano di cambiare gestore in questi giorni.

Codice VERDE Sorgenia: ecco tutti i vantaggi

Oltre a questo codice sconto, che ricordiamo sconta di 40 euro le nostre bollette, Sorgenia mette a disposizione anche il codice QUERCIA per chi intende anche attivare il servizio Fibra. Come spiegato all’inizio, questo secondo coupon garantisce uno sconto che può arrivare fino a 60 euro.

Questo fornitore ti offre anche uno sconto sul servizio commerciale che cresce a seconda del tempo passato in Sorgenia. Questo ammontare è pari a 8 euro al mese per la Luce e di 10 euro al mese per il Gas.

Il prezzo indicizzato delle due componenti è all’ingrosso con un’aggiunta di soli 0,15 euro/Smc per il Gas e di 0,15 €/kWh per l’energia elettrica per i primi 12 mesi. Dal tredicesimo mese, lo spread ammonta a soli 0,03 euro/kWh e di 0,20 €/Smc rispettivamente per Luce e Gas.

Costi ed altro

Con Sorgenia contribuisci a dare una mano all’ambiente, dato che l’energia elettrica proviene da fonti rinnovabili certificate grazie alla Garanzia d’Origine (Indice GO). Questo gestore, inoltre, non applica alcun costo extra per entrare in fornitura come ad esempio depositi cauzionali o costi di allaccio.

Passare a questo gestore, dunque, è rapido ed indolore grazie alla promozione usufruibile ONLINE.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.