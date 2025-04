Cogli l'attimo: con la promo Italo, fino al 30% di sconto sui tuoi viaggi

Con la nuova promozione firmata Italo, ogni attimo si trasforma nell’occasione perfetta per partire. La compagnia ferroviaria ad alta velocità propone sconti imperdibili dal 20% al 30% su viaggi effettuati tra il 19 maggio e il 3 agosto, acquistando i biglietti entro le ore 19 di lunedì 14 aprile. Ecco come approfittare dell’offerta!

Italo: sconti fino al 30%

L’iniziativa è riservata solo per chi viaggia in ambiente Smart (ideale per chi cerca comfort e convenienza) e Prima Business (per chi desidera invece viaggiare risparmiando, ma con servizi premium). La promozione è valida sulla tariffa Low Cost e riguarda sia i biglietti per i treni Italo AV, sia le soluzioni combinate treno Italo + bus Itabus.

Accedere è semplicissimo: basta collegarsi alla pagina di prenotazione Italo, inserire le stazioni di partenza e di arrivo, le date e il numero di passeggeri, mentre nel campo codice promo inserire “ATTIMO”, senza virgolette. Una volta effettuata la ricerca, vedrai già i prezzi scontati a schermo!

I posti disponibili sono limitati: solo 450 mila. Sicuramente, in vista della bella stagione, la promo Italo è un’opportunità ottima per pianificare vacanze o gite fuori porta, risparmiando ma senza rinunciare alla qualità del servizio.

È importante però affrettarsi: l’offerta è soggetta a disponibilità. Inoltre, non è cumulabile con altre promozioni in corso. Ricordiamo che gli sconti, fino al 30%, sono disponibili soltanto per chi prenota con il codice “ATTIMO” entro le 19 di lunedì 14 aprile, per soli viaggi effettuati tra il 19 maggio e il 3 agosto. Non resta che scegliere la destinazione e partire.