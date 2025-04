Codice promo Italo: sconti fino al 30% sui tuoi viaggi estivi

È il momento giusto per pianificare i tuoi viaggi estivi con Italo. La compagnia ferroviaria ad alta velocità sorprende ancora una volta i suoi passeggeri con una promozione imperdibile: fino al 30% di sconto su tantissime destinazioni in tutta Italia. L’offerta, valida solo per pochi giorni, è un’occasione perfetta per chi sogna vacanze economiche ma senza rinunciare al comfort.

Italo: ecco come ottenere gli sconti

Inserendo il codice SORPRESA al momento dell’acquisto, sarà possibile ottenere uno sconto dal 20% al 30% su biglietti Italo in tariffa Low Cost e in ambiente Smart o Prima Business. L’offerta è valida per viaggi da effettuare nel periodo compreso tra il 26 maggio e il 3 agosto 2025, e sarà attiva fino alle ore 11 di martedì 22 aprile.

Ma attenzione: i posti sono limitati! Sono infatti 450.000 i biglietti disponibili, e considerando l’alta domanda per i viaggi estivi, è consigliabile prenotare il prima possibile.

La promozione si applica non solo ai treni Italo AV ma anche alle tratte combinate con i servizi bus Itabus, che ti permettono di raggiungere anche le destinazioni non direttamente collegate dalla rete ferroviaria.

Va ricordato che la promo non è cumulabile con altre offerte in corso ed è soggetta a disponibilità: chi prima prenota, più risparmia. È quindi il momento ideale per visitare città d’arte, godersi il mare o semplicemente concedersi una fuga dalla routine, approfittando di una delle promozioni più attese della stagione.

Hai tempo fino alle 11 di martedì 22 aprile per approfittarne: collegati al sito web Italo, inserisci il codice promo SORPRESA e le stazioni di partenza e di arrivo per visualizzare subito le tratte scontate. Ricorda che il viaggio dovrà essere compreso tra il 26 maggio e il 3 agosto!