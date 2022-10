COD Modern Warfare 2 sta arrivando: prenotalo con 15 euro di sconto

Call of Duty Modern Warfare 2 sarà disponibile a partire dal prossimo 28 ottobre in tutta Italia. Se non l’hai ancora prenotato, hai la possibilità di farlo adesso su eBay con ben 15 euro di sconto.

Esatto, la versione PS5 può essere tua a soli 65,90 euro, invece degli 80 previsti da listini. Stesso discorso per l’edizione cross-gen per PS4, che ti permette di accedere in futuro anche alla versione PS5, che è disponibile in offerta allo stesso prezzo.

Ti consigliamo di approfittarne il prima possibile perché le copie in offerta sono veramente a disponibilità limitata. Il venditore, che ha il 99,9% dei feedback positivi, ti assicura la spedizione compresa nel prezzo con corriere espresso. In ogni caso, puoi contare sui pagamenti protetti di eBay e sulla garanzia di rimborso integrale fino a 30 giorni.

COD Modern Warfare 2 in offerta: l’occasione da non farti scappare

Ricapitolando quindi le due versioni che puoi prenotare adesso in offerta su eBay sono:

Call of Duty Modern Warfare 2 è il nuovo atteso capitolo della saga di sparatutto firmata Activision. Sequel del reboot di Modern Warfare lanciato nel 2019, il gioco promette di restituire un’esperienza ludica ancora più realistica e coinvolgente, con una spettacolare campagna single player e un multiplayer che punta a tenere incollati per diverso tempo milioni di appassionati.

La versione che ti arriverà a casa sarà l’edizione fisica con disco con copertina italiana e gioco naturalmente in italiano. Ultime copie a disposizione, ti consigliamo di sbrigarti!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.