COD Modern Warfare 2: scarica GRATIS la open beta per PS4 e PS5

È un lunedì mattina a dir poco interessante per gli appassionati PS4 e PS5 di Call of Duty. La Open Beta di Modern Warfare 2 è infatti disponibile per il download su entrambe le piattaforme e permette di provare in anteprima il multiplayer dell’atteso sparatutto in prima persona.

La beta è totalmente gratuita e sarà disponibile fino a domani martedì 20 settembre e poi dal 22 al 26 settembre.

Call of Duty Modern Warfare 2: cosa include la Open Beta e come scaricarla

Puoi scaricare la open beta di Modern Warfare 2 per PS4 e PS5 direttamente dal PlayStation Store ai seguenti indirizzi:

Le modalità di gioco disponibili sono Team Deathmatch, Domination, Prisoner Rescue, Knockout e Search and Destroy. Giocando la beta avrai l’opportunità di ottenere le seguenti ricompense che potrai poi portare sul gioco completo:

Emblema spaccato – livello operatore 2

Portafortuna “Allacciare le cinture” – livello operatore 4

Biglietto da visita “Test passato” – livello operatore 6

Adesivo “Operazione Primo Sangue” – livello operatore 10

Progetto arma “Impatto Laterale” – livello operatore 15

Skin operatore “Collisione” – livello operatore 18

Vinile “Vittoria assicurata” – livello operatore 19

Adesivo “Sicurezza sul lavoro” – livello operatore 21

Skin veicolo “A Tavoletta” – livello operatore 26

Progetto arma “Impatto Frontale” – livello operatore 30

Ti ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare 2 sarà disponibile dal 28 ottobre per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

