COD Modern Warfare 2 beta: data e come partecipare

Ci siamo! Activision ha confermato ufficialmente i due weekend in cui si terrà la beta multiplayer dell’atteso Call of Duty Modern Warfare 2. Annunciate durante il fine settimana del Call of Duty League Championship, le date partiranno come previsto a partire dal 16 settembre, con i giocatori PS4 e PS5 che avranno un vantaggio in più rispetto agli altri appassionati.

Infatti, se sei un utente PlayStation e hai già prenotato la tua copia, potrai iniziare a giocare proprio da venerdì 16 settembre. Tutti gli altri invece dovranno attendere domenica 18 settembre. Nel weekend successivo spazio anche ai giocatori PC e Xbox.

Ricapitolando, quindi, ecco le date di accesso alle beta multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 2:

Venerdì 16 settembre ore 19 – Giocatori PS4 e PS5 che hanno effettuato il pre-order

– Giocatori PS4 e PS5 che hanno effettuato il pre-order Domenica 18 settembre ore 19 – Tutti i giocatori PS4 e PS5

– Tutti i giocatori PS4 e PS5 Giovedì 22 settembre ore 19 – Tutti i giocatori PS4, PS5 e giocatori PC e Xbox che hanno effettuato il pre-order

– Tutti i giocatori PS4, PS5 e giocatori PC e Xbox che hanno effettuato il pre-order Domenica 24 settembre ore 19 – Tutti i giocatori PC, PS4, PS5, Xbox

Activision e Infinity Ward spiegano che nel corso della beta possiamo aspettarci una solida esperienza multiplayer con una varietà di mappe meticolosamente progettate di varie dimensioni e un insieme altrettanto impressionante di modalità, esperienze di progressione e altre caratteristiche. Per aver provato la beta, si riceveranno ricompense in-game.

Call of Duty Modern Warfare 2 uscirà il 28 ottobre 2022 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

