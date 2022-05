Cobra Kai 5: data di uscita e primo trailer

Tra le produzioni Netflix più riuscite degli ultimi anni (insieme a Squid Game), la serie Cobra Kai si appresta a tornare con una quinta stagione che promette spettacolo. Oggi la piattaforma ne ha annunciato la data di uscita. Purtroppo, sarà necessario pazientare qualche altro mese prima di capire come evolverà la trama.

Data di uscita e primo trailer per Cobra Kai 5

C’è anche il primo trailer dedicato. Ne sconsigliamo la visione a chi non ha ancora avuto modo di godersi le prime quattro stagioni, così da non inciampare in spoiler o rivelazioni che potrebbero rovinare l’esperienza. Sarebbe un peccato, considerando la qualità di cast e trama, collocata cronologicamente qualche decennio dopo i fatti narrati nelle pellicole originali di Karate Kid.

Dopo l’esito scioccante del torneo di All Valley, Terry Silver amplia l’impero di Cobra Kai e cerca di rendere il suo “nessuna pietà” l’unico stile presente in zona. Con Kreese dietro le sbarre e Johnny Lawrence che mette da parte il karate per rimediare ai danni da lui provocati, Daniel LaRusso deve chiedere aiuto a una vecchia conoscenza.

La data di uscita della quinta stagione di Cobra Kai è fissata per il 9 settembre 2022. Sarà un’ultima parentesi di estate meno amara, da trascorrere all’insegna di kata e rivalità storiche nella All Valley. Come sempre, gli episodi saranno resi disponibili per lo streaming in esclusiva su Netflix.

Le avventure dei protagonisti Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, così come quelle dei rispettivi dojo, si sono già dimostrate capaci di rompere lo schermo ed entrare nella cultura di massa. Ne sono testimonianza i tanti gadget in circolazione: dai Funko POP alle t-shirt e fino alle tazze ce n’è per tutti i gusti.