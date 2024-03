CMF Buds by Nothing, che prezzo! Su Amazon le paghi appena 31,49€

Gli auricolari CMF Buds sono in offerta su Amazon ad un prezzo superlativo: le paghi solo 31,49€, con un risparmio di oltre 8€. Fanno parte della nuova linea di prodotti entry-level della Nothing, nuovo e apprezzato brand fondato da Carl Pei. Il loro punto di forza? Offrono un rapporto qualità-prezzo fenomenale e a questo si aggiunge un design che – a nostro avviso – è estremamente affascinante.

Dimenticatevi l’ennesimo case con funzione di ricarica a cuscinetto. Nothing per le CMF Buds ha scelto una soluzione squadrata, a rettangolo, con un meccanismo di apertura azionato da un enorme bottone circolare sull’angolo destro. Il risultato è un aspetto moderno ed intrigante che ci piace moltissimo.

Uno dei punti di forza dei CMF Buds è la loro capacità di cancellazione attiva del rumore che raggiunge una profondità impressionante di 42 dB, bloccando efficacemente i rumori indesiderati fino a 2900 Hz. Questo, unito alla modalità Trasparenza, permette agli utenti di isolarsi completamente dall’ambiente circostante quando necessario o di riconnettersi rapidamente al mondo esterno senza dover rimuovere gli auricolari.

La qualità del suono è un altro aspetto in cui i CMF Buds eccellono, grazie alla Tecnologia Ultra Bass 2.0 e all’audio HD professionale accordato da Dirac Opteo. Gli auricolari offrono un’esperienza audio ricca e immersiva, con bassi profondi, medi equilibrati e alti cristallini, rendendoli perfetti per un’ampia gamma di generi musicali e contenuti multimediali.

L’autonomia della batteria è notevole, con 45 mAh in ogni auricolare che assicurano fino a 8 ore di riproduzione musicale continua con una singola carica, e un totale di 35,5 ore di ascolto grazie al case di ricarica. La funzionalità di ricarica rapida è una comoda aggiunta, permettendo agli utenti di godere di ore di ascolto con una breve ricarica.

Ti suggeriamo di non farti scappare questa offerta e di acquistare subito le CMF Buds by Nothing al prezzo di solamente 31,49€!