Cluj-Lazio: come vedere la Europa Conference League in streaming

Giovedì 23 febbraio 2023 ritorna la Europa Conference League con una partita molto attesa nella quale è chiamata in campo una squadra italiana. Se non vuoi perdere Cluj-Lazio abbonati subito a DAZN. La sua iscrizione offre un catalogo davvero ricco.

Infatti, oltre alla Europa Conference League con DAZN potrai anche vedere LaLiga, Serie A TIM, Serie BKT, Serie C, UEFA Champions League, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy. Insomma, tantissimo sport tutto in esclusiva per te.

Inoltre, da qualche giorno puoi anche provare Virgin Active su DAZN. Un’ulteriore novità che sta arricchendo l’offerta di questa piattaforma. Tra l’altro, grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

Cluj-Lazio: live match, formazioni e telecronaca

La Lazio torna in Romania a distanza di oltre tre anni quando perse, nel settembre 2019, la qualificazione alla fase finale di Europa League. Con questo brutto ricordo la volontà di riscatto è forte. Perciò devi assolutamente vedere Cluj-Lazio in streaming su DAZN.

La partita è in programma per giovedì 23 febbraio 2023. Il calcio d’inizio fischierà alle 18:45. La telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia e il commento tecnico a Dario Marcolin. Vediamo ora le due probabili formazioni che scenderanno in campo.

Lazio (4-3-3)

Provedel

Lazzari

Casale

Romagnoli

Marusic

Milinkovic

Cataldi

Luis Alberto

Anderson

Immobile

Zaccagni

Cluj (5-4-1)

Lafont

Centonze

Castelletto

Girotto

Zeze

Traoré

Blas

Chirivella

Sissoko

Simon

Guessand

