Clubhouse riceve la nuova feature Replay: a cosa serve?

Clubhouse è in continua evoluzione, anche nonostante la conclusione del suo trend a inizio 2021. La fase di test limitata a utenti iOS ha attirato un vastissimo numero di persone. Al lancio anche su Android, però, gli effetti del suo boom sono terminati. Ciò non ha fermato gli sviluppatori che, dopo le ultime feature lanciate su iOS, ora riceve anche la funzionalità Replay.

Clubhouse riceve Replay, a cosa serve?

Come il nome stesso della funzionalità lascia intuire, Replay consente ai content creator di registrare una sessione Clubhouse e pubblicarla successivamente sul proprio profilo per renderla accessibile a più utenti anche in seguito alla diretta. L’annuncio della feature è avvenuto tramite il blog ufficiale Clubhouse, da cui citiamo:

“I replay sono una funzione opzionale che i creatori possono scegliere di attivare o disattivare per qualsiasi stanza pubblica. Quando i replay sono abilitati, chiunque nella Clubhouse può riprodurre l'intera esperienza in qualsiasi momento. Potranno vedere gli stessi elementi di una stanza dal vivo come Leave Quietly e guardare la dinamica del palco e del pubblico cambiare ed evolversi durante la discussione, inclusi PTR, mic tap e tutti i momenti speciali che accadono solo qui”.

Non mancano vantaggi aggiuntivi: per esempio, gli utenti Clubhouse interessati all’ascolto di un Replay potranno saltare direttamente all’interlocutore successivo nel momento in cui quello attivo risulta noioso o non di proprio interesse. Altra novità riguarda la visualizzazione dei link appuntati, ovvero quelli visibili in cima alla sessione live. Essi cambieranno dinamicamente durante il Replay, esattamente come se fosse una trasmissione in diretta.

Ancora, il Replay su Clubhouse mostrerà il conteggio totale di coloro che si sono uniti alla live, dato particolarmente utile ai content creator stessi. Questi ultimi potranno anche scaricare il file stesso per modificarlo e caricarlo su altre piattaforme social come YouTube. Infine, gli utenti potranno decidere se ascoltare la registrazione a velocità base o 1,5x e 2x.

Tutto ciò è già disponibile sia su Android che su iOS.