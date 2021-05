La scorsa settimana Clubhouse ha annunciato che la sua tanto attesa app per Android era finalmente pronta al debutto; di fatto, c’erano dei beta tester che la stavano utilizzando.

Clubhouse per Android: si accede su invito

Fino a pochi giorni or sono, il software era limitato a “tester amichevoli” in una closed beta. Oggi è disponibile per tutti su Android. Bene, dobbiamo specificare una cosa: l’applicazione è ancora limitata a coloro che hanno ricevuto un invito al servizio di chat audio. Ma ehi: almeno potete usare l’app per prenotare un nome utente.

Clubhouse è la calda app del momento su iOS, dove gli utenti Android chiedono a gran voce un invito alla sua closed beta da oltre un anno. Il suo fascino è poter ascoltare le chat audio in tempo reale, siano esse di celebrità che di utenti comuni.

Potreste anche ospitare voi stessi una chat audio, se vi piace questo genere di cose. Clubhouse ha attirato così tanta attenzione che tutte le aziende hanno deciso di copiarlo o di acquistare qualcuno che ha già in cantiere un servizio simile. Reddit, Twitter, Facebook, Spotify e Telegram hanno tutti servizi concorrenti pronti o in preparazione.

Chi vuole davvero superare la corda di velluto può utilizzare l’app per Android per prenotare il proprio nome utente ed entrare in lista d’attesa. Se avete un invito, potete inserirlo e vedere di cosa si tratta. Sulla base degli screenshot pubblicati nel Play Store, il software in questione è più o meno identico alla controparte su iOS. L’app Clubhouse è disponibile anche su APK Mirror.

Ricordiamo che il servizio è un potente mezzo che vuole sostituirsi in parte alle chat radio, in parte ai podcast live. C’è chi ne fa un uso assai intensivo e massiccio, chi invece lo utilizza per perdere tempo mentre fa altro: sì, proprio come quando si ascolta passivamente la radio mentre si fanno le pulizie. Voi avete già provato tale piattaforma?

