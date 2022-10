Cloud sicuro e sempre crittografato? NordLocker OGGI al 46% di sconto

Da qualche giorno hai scoperto quanto sarebbe comodo avere a portata di mano tutti i tuoi dati in un unico posto online accessibile da più dispositivi, ma temi per la tua sicurezza? Oppure stai cercando un’alternativa più sicura all’attuale servizio cloud che usi attualmente? Qualsiasi sia il motivo per cui cerchi una soluzione simile meglio che ti affidi solo a NordLocker.

Questo servizio è sicuro e facile da usare. Inoltre, è sempre crittografato, garantendoti il massimo della privacy. I tuoi file sono in una vera e propria nuvola inaccessibile da qualsiasi minaccia online, cracker, malware o cybercriminale. Perciò non perdere tempo visto che oggi puoi ottenerlo a un prezzo speciale.

Attiva NordLocker al 46% di sconto e mantieni i tuoi dati al sicuro e sempre a portata di mano. Rimani tu il proprietario dei tuoi dati. Con questo cloud nessuno potrà vederli, toccarli o addirittura venderli sul Dark Web o su Forum discutibili e fraudolenti. Potrai lavorare in mobilità rimanendo privato e sicuro anche quando sei collegato a reti WiFi pubbliche.

NordLocker è il cloud che tutti dovrebbero avere

Caricare i propri dati su cloud non è un gioco da ragazzi, ma non perché sia difficile, intendiamoci. Il problema oggigiorno è la sicurezza. Scegliere un servizio sbagliato implica la fuga di informazioni personali, file, contenuti multimediali e dati vari. Ecco perché c’è bisogno di NordLocker.

È vero, non si tratta di un servizio gratuito, ma gli altri non ti assicurano una protezione crittografata costante, 24 ore su 24, e né tanto meno una sicurezza senza confini. Carica file di tutti i tipi: PDF, video in HD, file audio, World e tanto altro. Tutti verranno archiviati in modo sicuro.

Tutti i file verranno anche crittografati senza alcun limite. Potresti farlo per ogni singolo file dei tuoi dispositivi. In più, puoi accedere a tutti questi file ovunque tu vada. Saranno sincronizzati su tutti i tuoi device tramite l’app dedicata e/o sul browser.

Scegli NordLocker, il cloud crittografato end-to-end che garantisce la visione dei file al solo proprietario. Ottienilo in forte sconto al 46% e inizia a mettere al sicuro tutti i tuoi dati per renderli inviolabili e accessibili dai tuoi dispositivi senza alcun limite e con il massimo della sicurezza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.