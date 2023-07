Cloud a vita: zero costi ricorrenti e risparmio garantito con pCloud

Il cloud storage a vita sta diventando, sempre di più, la scelta giusta per tutti gli utenti che hanno bisogno di tanto spazio d’archiviazione in cloud. Rinunciare agli abbonamenti per puntare su di una soluzione di cloud “lifetime”, infatti, garantisce l’assenza di costi ricorrenti e, soprattutto, un risparmio enorme nel lungo periodo.

Per puntare su di una soluzione di cloud a vita è possibile scegliere pCloud. Il servizio è disponibile con tre diversi piani di storage a vita (500 GB, 2 TB e 10 TB) e con un costo una tantum che parte da 199 euro, pagabili anche in 3 rate con PayPal. Nel lungo periodo, per chi sceglie pCloud, si registrerà un risparmio enorme.

Per attivare una delle offerte è possibile accedere al sito ufficiale di pCloud linkato qui di sotto.

Cloud a vita con pCloud: il risparmio è garnatito

pCloud è disponibile in tre versioni:

500 GB a 199 euro

2 TB a 399 euro

10 TB a 1.190 euro

Tutte e tre le versioni prevedono solo un pagamento iniziale (con possibilità di acquisto in 3 rate con PayPal) e nessun costo ricorrente. Nel lungo periodo, quindi, la scelta di pCloud garantirà un risparmio davvero elevato.

Il confronto tra pCloud e Google One, uno dei servizi di cloud storage in abbonamento più convenienti, conferma il vantaggio di scegliere pCloud. Prendiamo il caso del piano da 2 TB. Questi sono i costi:

con pCloud servono 399 euro una tantum

con Google One servono 99,99 euro all’anno e, quindi, quasi 400 euro in quattro anni

A partire dal quinto anno, però, pCloud non prevede costi mentre Google One continuerà a richiedere il pagamento di almeno 99,99 euro all’anno (nell’ipotesi che non vi siano ulteriori rincari). Nei successivi quattro anni, quindi, pCloud garantirà un risparmio di ben 400 euro rispetto a Google One. In più, c’è sempre la possibilità di acquistare altro storage per espandere lo spazio disponibile.

