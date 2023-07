Cloud a vita: la scelta conveniente che elimina i costi ricorrenti, ecco quale scegliere

Scegliere un servizio di cloud storage a vita permette di eliminare qualsiasi forma di abbonamento, potendo contare su di uno spazio d’archiviazione in cloud senza alcun costo ricorrente. C’è solo una spesa iniziale e poi nessun altro costo per poter accedere al cloud.

Il settore dei servizi cloud “lifetime” è in costante crescita ed ha un protagonista assoluto: si tratta di pCloud. L’azienda, infatti, sta diventando sempre di più un punto di riferimento del settore grazie a soluzioni particolarmente convenienti, con la possibilità di scegliere tra piani da 500 GB, 2 TB e 10 TB.

pCloud prevede una spesa iniziale a partire da 199 euro (pagabili in 3 rate con PayPal) e nessun costo ricorrente aggiuntivo. Per accedere alle offerte è possibile seguire il link qui di sotto e accedere subito al sito ufficiale di pCloud.

Cloud storage a vita con pCloud: tanti GB e nessun costo ricorrente

pCloud propone tre diversi piani di cloud storage:

500 GB a 199 euro

2 TB a 399 euro

10 TB a 1.190 euro

Tutte e tre le offerte prevedono solo una spesa iniziale e nessun costo ricorrente. La spesa iniziale, inoltre, è dilazionabile in 3 rate senza interessi pagando con PayPal. Da notare, inoltre, che è possibile scegliere il piano “base” da 500 GB e poi passare ad un piano più ricco di GB in caso di necessità.

Grazie al cloud storage è possibile accedere ad un’alternativa ai servizi in abbonamento. Nel lungo periodo, infatti, questa soluzione garantisce un risparmio di decine e decine di euro ogni anno. Prendiamo il caso del piano con 2 TB.

Dopo quattro anni dall’attivazione, pCloud e Google One prevedono la stessa spesa (circa 400 euro) ma dal quinto anno chi ha scelto pCloud registrerà un risparmio annuale di 100 euro mentre chi ha optato per Google One continuerà a pagare un costo fisso ogni anno.

Per accedere alle offerte di pCloud è disponibile il link qui di sotto.

