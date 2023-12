Cloud a vita fino a 10 TB: con le offerte di pCloud il risparmio è assicurato

Scegliere un servizio di cloud storage a vita è l’opzione giusta per salvare tutti i propri dati in cloud andando a ottenere un risparmio enorme nel meido-lungo periodo. Questo tipo di soluzione, a differenza degli abbonamenti mensili/annuali, non prevede costi ricorrenti. È previsto un unico pagamento iniziale che permette di “acquistare” uno spazio cloud.

Il leader del settore per questo tipo di soluzioni è pCloud che, con i suoi piani di cloud a vita, mette a disposizione fino a 10 TB di spazio di archiviazione. Attualmente, tutti i piani di pCloud sono disponibili a prezzo scontato (fino al -80%). Per i dettagli completi basta collegarsi al sito ufficiale di pCloud e poi scegliere la versione desiderata.

Cloud a vita con pCloud: le offerte in corso

Grazie a pCloud è possibile accedere a tre diversi piani per il cloud a vita:

500 GB al costo di 199 euro invece di 570 euro

al costo di invece di 570 euro 2 TB al costo di 399 euro invece di 1.140 euro

al costo di invece di 1.140 euro 10 TB al costo di 1.190 euro invece di 6.000 euro

Tutti i piani sono eventualmente aggiornamenti: è possibile acquistare spazio di archiviazione aggiuntivo in un secondo momento. Da notare, inoltre, che le proposte di pCloud possono essere attivate anche pagando con PayPal e, quindi, optando per il pagamento in 3 rate senza interessi.

Per sfruttare le offerte basta seguire il link qui di sotto.

In linea di massima, con il cloud a vita è possibile “pareggiare” i costi con il cloud in abbonamento dopo 4 anni. Prendiamo il caso del piano da 2 TB che costa 399 euro una tantum con pCloud. Servizi in abbonamento come Google One richiedono un costo annuale di 99,99 euro.

Di conseguenza, dopo quattro anni non ci saranno differenze di spesa tra cloud a vita e cloud in abbonamento. Successivamente, però, chi ha scelto il cloud a vita risparmierà ben 100 euro all’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.