Cloud a vita: eliminare i costi ricorrenti e massimizzare il risparmio con pCloud

Scegliere un servizio di cloud storage a vita permette di azzerare i costi ricorrenti e, quindi, di massimizzare il risparmio. Il meccanismo è semplice: lo spazio cloud viene acquistato con una spesa iniziale e resterà sempre a disposizione dell’utente, senza dover effettuare alcun pagamento aggiuntivo.

Il punto di riferimento del settore dei servizi di cloud a vita è pCloud che propone piani da 500 GB, 2 TB e 10 TB con un acquisto singolo a partire da 199 euro (con pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal). Per scoprire le offerte è possibile accedere al sito ufficiale di pCloud, linkato qui di sotto.

Con il cloud a vita di pCloud il risparmio è garantito

pCloud propone tre piani di cloud storage a vita:

500 GB a 199 euro

a 199 euro 2 TB a 399 euro

a 399 euro 10 TB a 1.190 euro

Tutti e tre i piani permettono il pagamento in 3 rate senza interessi, basta pagare con PayPal, e garantiscono la possibilità di futuri upgrade, con l’acquisto di ulteriore spazio di archiviazione in caso di necessità. Attivando uno dei piani di pCloud, dopo l’acquisto, non ci saranno costi extra come avviene, invece, con il cloud in abbonamento.

Nel lungo periodo, quindi, il risparmio è garantito. Prendiamo il caso del piano da 2 TB e mettiamo a confronto pCloud e Google One:

con pCloud la spesa è di 399 euro, con possibilità di acquisto in 3 rate

con Google One la spesa è di 99,99 euro all’anno

Di conseguenza, dopo i primi quattro anni, scegliere pCloud o Google One non comporterà differenze in termini di spesa. Per gli anni successivi, invece, chi ha scelto pCloud potrà contare su di un risparmio di 100 euro all’anno (che potrebbe essere maggiore se Google dovesse alzare i prezzi).

Per accedere alle offerte di pCloud è possibile seguire il link qui di sotto.

