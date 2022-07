Climatizzatore SMART: lo comandi con Alexa grazie a questo accessorio

Il fantastico Sensibo Air si trova in offerta su Amazon a 99€, si tratta di un accessorio molto interessante, in grado di trasformare qualunque climatizzatore in un modello smart. Installando questo oggetto si può controllare l’aria consizionata con l’app o con i comandi vocali, grazie alla compatibilità con Alexa, Siri e Google Assistant.

Accedendo alla pagina Amazon e selezionando la casella relativa del coupon, il prezzo del prodotto viene scontato di ben 20 euro.

Rendi smart il condizionatore con Sensibo Air

Sensibo Air è semplicissimo da configurare, basta installarlo in direzione del climatizzatore da controllare ed impostare il tutto tramite l’app per Android e iOS. Il modulo simula il segnale ad infrarossi del telecomando e consente il controllo dell’aria condizionata tramite l’app o con i comandi vocali.

Questo gadget è infatti compatibile con Google Home, con Amazon Echo (Alexa) e con il sistema Apple Homekit (Siri). Anche chi non ha un climatizzatore di ultima generazione dotato nativamente di Wi-Fi, con Sensibo Air può controllare l’aria condizionata da remoto tramite l’app. Questa funzione è comodissima per avviare la climatizzazione a distanza, per poi tornare a casa e trovare già la temperatura desiderata.

Oggi è possibile acqusitare il Sensibo Air in forse sconto, si trova in offerta su Amazon a 99€ con un doppio sconto applicato. La spedizione è gratuita e la consegna è garantita entro 1-2 giorni lavorativi.

