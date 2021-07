Non chiamarla semplicemente “borraccia”. La Clima Bottle è molto di più: è uno stile di vita, è un oggetto di design, è concepita in Italia e – soprattutto – è attenta all'ambiente perché ti permetterà di ridurre l'utilizzo di plastica usa e getta. Il regalo perfetto da fare e da farti, soprattutto perché di sostenibile c'è anche il prezzo: tre formati, tutti con investimento accessibile e acquisto diretto dall'azienda produttrice.

Scegli la tua fantasia fra tutte quelle che puoi scoprire nel catalogo e godi di un prodotto che è pronto a tenere calde le tue bevande per 12 ore oppure fredde addirittura per 24.

Clima Bottle: sostenibile, bella ed economica

Si tratta del prodotto di punta di 24Bottles una giovane realtà italiana (nata in Emilia Romagna), i cui fondatori hanno avuto un'intuizione geniale: invogliare la gente a ridurre l'uso plastica usa e getta puntando su prodotti che avessero un design irresistibile.

Da questa idea nasce Clima Bottle insieme a tutte le altre proposte del brand. Nello specifico, questa meravigliosa borraccia vanta un design semplicissimo, quasi a ricordare lo stile classico di una bottiglia antica. A renderle speciali però sono le fantasie di decorazione: ce ne sono tantissime, di ogni tipo e genere. Dalla tinta unita al camouflage, passando per motivi dolci e delicati.

Tutto qui? Certo che no, l'estetica è fondamentale perché ti farà innamorare di questi gioiellini, ma la tecnologia al loro interno è quello che ti permetterà di apprezzarli al meglio. Infatti, la possibilità di tenere caldo o freddo un liquido per ore ed ore, unitamente al fatto che non si tratta di un dispositivo usa e getta, ti consentirà di avere sempre in borsa la tua bevanda preferita, alla temperatura ideale. Tira fuori la tua Clima Bottle quando serve e bevi un sorso: ti garantisco che non passerà inosservata.

Sono perfette? No, il vero difetto di questi prodotti è che il rischio di voler iniziare a collezionarle è concreto. Te ne regali una, poi un'altra, un'altra ancora e così via fino ad avere le più belle fantasie. Il prezzo? Super accessibile, considerando che si tratta di un investimento che sfrutterai praticamente in eterno. A disposizione infatti hai tre formati fra i quali scegliere:

330ml a 26,90€;

500ml a 34,90€;

850ml a 44,90€.

Trovi l'intero catalogo direttamente sul sito ufficiale. Le spedizioni, in tutto il mondo, sono assolutamente gratuite per ordini superiori a 49€.

