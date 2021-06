I possessori di un Western Digital My Book Live (NAS) stanno vivendo ore molto difficili a causa di un problema che sta attanagliando i loro dispositivi e che mette a rischio tutti i dati ivi contenuti. Prima di proseguire nella lettura: se possiedi un dispositivo simile (qui su Amazon) il consiglio è quello di scollegarlo immediatamente in attesa di capire cosa stia succedendo.

Western Digital, disastro My Book

I dispositivi rappresentano una memoria connessa che consente di accedere ai propri file da qualsiasi postazione, anche da remoto. Per potervi accedere è tuttavia necessario passare per il login al sistema, così che i file stessi possano restare debitamente protetti.

Improvvisamente tutte le informazioni contenute in questi dispositivi sarebbero scomparse. Molte le segnalazioni registrate online, dalle quali è emerso come nei file di log sia visibile un esplicito “factory reset” da remoto che ha portato alla perdita di tutti i dati. Impossibile, tuttavia, comprendere la causa di un problema similare.

Western Digital ha preso atto del problema segnalando di non registrare alcuna violazione ai propri server, dunque tende ad escludere che possa essere stato questo il passaggio seguito da eventuali malintenzionati. L'ipotesi più accreditata dal gruppo è relativa ad un accesso ai dispositivi attraverso account violati, deresponsabilizzando così la stessa Western Digital e scaricando la “colpa” su eventuali azioni in grado di sottrarre le password per poi agire sui singoli dispositivi.

Il danno per molti utenti potrebbe essere grave perché, in assenza di backup ridondante, i file potrebbero essere persi per sempre. Al momento non è dato sapere di più: ci si attendono spiegazioni e reazioni ben più precise da parte di Western Digital.

