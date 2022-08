Amazon vicina all'acquisizione di Electronic Arts

Amazon annuncerà oggi di aver presentato un’offerta formale per l’acquisizione di Electronic Arts, il gigantesco publisher dietro a franchise del calibro di FIFA, Apex Legends, Battlefield, Madden, Need for Speed e molti altri ancora.

L’indiscrezione è riportata da USA Today che cita fonti di Global Games Media, che fanno seguito a settimane di voci di corridoio che parlavano di una EA pronta ad essere acquisita da un gigante tecnologico. Si era parlato di Apple, Disney e Amazon: pare che sia proprio il colosso fondato da Jeff Bezos ad averla spuntata.

Amazon compra EA? In attesa dell’annuncio ufficiale

Come scrive USA Today, si tratterebbe di un’acquisizione a dir poco importante per Amazon, che potrebbe sfruttare le IP di Electronic Arts non solo per entrare in maniera ancora più forte nel mercato dei videogiochi, ma anche per arricchire la propria proposta entertainment, sulla scia di quanto fatto da Netflix con la produzione di serie TV basate su franchise popolari come The Witcher e Arcane.

La notizia arriva in un periodo di profondo mutamento per l’industria videoludica che attende venga approvata definitivamente un’altra colossale acquisizione: quella di Activision da parte di Microsoft e Xbox, che dovrebbe concludersi nei prossimi mesi sulla base di un accordo vicino ai 70 miliardi di dollari.

Dobbiamo attendere qualche ora pare per l’annuncio ufficiale, quindi aggiorneremo l’articolo in caso di novità.

